Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ: ГД «за», Правительство обсуждает (или нет), Песков сказал, что пока решения нет

Что-то непонятное творится в нашем королевстве. Запутанное такое. Все новостные СМИ так и пестрят заголовками про повышение НДФЛ для богатых.

Самое интересное, что где-то пишут о том, что повышение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждают в Правительстве. Потом Правительство это опровергает.

А после этого оказалось, что все фракции Госдумы поддержали идею прогрессивной шкалы НДФЛ.

В итоге, появляется сообщение, что сам пресс-секретарь Путина заявил, что этот вопрос обсуждается на экспертном уровне:

«Вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных россиян обсуждается на экспертном уровне, в том числе в правительстве и администрации президента, однако окончательных решений нет», — заявил Песков.

Цитата по каналу «Раньше всех. Ну почти».

Это что, отвлечение внимания? Или просто попытка поднять лояльность населения перед голосованием по поправкам в Конституцию?