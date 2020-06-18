Некоторые налогоплательщики совсем не хотят платить налоги. И спать спокойно

Не хотят спать спокойно. Некоторые российские предприниматели игнорируют рекомендации ФНС о хорошем сне.
Так, гендиректор ООО «АИК «Волго-Дон» в Ростовской области пренебрёг призывом налогового ведомства «Заплати налоги и спи спокойно» и стал фигурантом уголовного дела.
Не спеша исполнять документы по принудительному взысканию налогов в размере 23 млн руб., он продолжал осуществлять деятельность своей компании по реализации хозяйственной продукции, правда, через подставные фирмы. В результате, долг перед государством вырос ещё на 66 миллионов.
В ближайшее время на скамье подсудимых окажется и директор одной из волгоградских коммерческих организаций. В течение года он пользовался счетами третьих лиц, чтобы избежать взыскания недоимки по налогам более 58 млн рублей. В обоих случаях возбуждены уголовные дел по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере.
Источник телеграм-канал «Физики и юрики».