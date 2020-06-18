Некоторые налогоплательщики совсем не хотят платить налоги. И спать спокойно

albinakadimova Я бы посоветовала начать работу с репутацией с мониторинга упоминаний, как здесь пишут https://to... HR-брендинг в соцсетях: 5 шагов

ДмитрийW Когда речь идёт про бабло, тут могут всё приписать, от оскорблений до антисемитизма :) А тут халя... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Wern Попрошу не указывать мне, куда мне влезать и на какие ресурсы пойти, без вас разберусь. Сами влез... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Нелля Гаделева Не надо всех аутсорсеров под одну гребенку причесывать. Есть плохие и бухи и плохие аутсорсеры. В... Как из-за халатности главбуха компания на УСН попала на 15 миллионов

Jabarov Такое, чтоб не пришлось на каждом этапе за обновления доплачивать ,прошивку менять или что-то уст... В 2020 году маркировка убьет рынок

Lekabuh Я думаю выгребают одинаково и аутсерсеры и бухи за идиотами. У меня компания взяла штатного буха ... Как из-за халатности главбуха компания на УСН попала на 15 миллионов

ДмитрийW "могут вписать имя и отчество отца с ее слов, однако фамилию ребенок получит такую ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

dolores18 Заранее за 10 дней? Меня лично это никак не напрягает, какие тут могут быть сложности?... ПСН сильно изменят. Поправки понравятся ИП

id172975711 Я еще в 2007 перешел в управленческий учет. С тех пор не пожалел ни разу) ... Люди не спешат идти работать главбухами. Все при деле?

VadimBA Не соглашусь с вами... Если государство никак не способствует созданию новых рабочих мест, гробит... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

kotobormot Москва еще ладно, вполне реально найти нормальную работу без уголовщины и на зп 70-150, сужу по с... Люди не спешат идти работать главбухами. Все при деле?

Wern На крайне высокую зарплату берут не всех, это вакансия не для светил теневой бухгалтерии, а для с... Ищут бухгалтера «на вырост». Стоит попробовать, или просто «замануха»?

бух2007 подождите 2 недели. Наверняка в Туле введут НПД. Как ИП на УСН стать самозанятым

kuznechov119m Вот на примере 2019 года за себя страховые 29354 рублей , за жену и сестру 108 000 рублей ... ТПП торопит власти с введением семейного патента

Алейда Моя позиция имеет логическое обоснование. Люди должны хотеть найти работу, а не сидеть на чьей-то... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда На подушку безопасности. Хотя да, в нашей стране не принято думать про завтра. Я по полгода искал... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

kuznechov119m Почему , к примеру сейчас с зар. платы одного работника у меня больше страховых отчислений чем я... ТПП торопит власти с введением семейного патента

Эдуард Литвинов Иди ты ***** со своим конструктивным предложением ) Есть пенсионеры , как им выживать на сумму ме... Должникам будут оставлять прожиточный минимум при взыскании по исполнительным листам

Над.К Теоретик тут точно не я ;) И еще раз - это не имеет отношения к теме новости. Найдите другое мест... ЦБ объяснил, надо ли ставить код вида дохода при перечислении подотчетных денег

Над.К В таком случае этот патент купит десяток семей в стране... ТПП торопит власти с введением семейного патента