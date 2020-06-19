Налоговики сравнивают поступления на р/с и доходы по декларации. И шлют странные требования

ИФНС снова присылает удивительные требования. Причем, сами же от них открещиваются, мол, это не мы, мы только переслали.

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:

«Получила Требование со словами „При проведении мероприятий налогового контроля установлены доходные поступления на расчетные счета организации в банках в размере 39 163 716 руб.“ А в Декларации по Прибыли за 2019 год указана выручка 49 млн. И что за „Необходимо представить пояснения по данному факту и представить УНД по налогу на прибыль за 2019 год.“ Что писать?».

Уже считается обычным делом, когда налоговики упорно сравнивают движения по счету и доходы в декларации.

А вот что пишут в комментариях:

«Потому что в декларации отображается выручка, а по р/сч отображается поступление денежных средств. И точка».

Вопрос от топикстартера:

«Вот что там Программа с чем сравнивает? Кто написал такой алгоритм?».

А вот другой случай:

«Звоню в налоговую: „У вас чушь в требовании, вы видели?“ Отвечают: „Звоните в налоговую, которая нам это прислала, мы просто форварднули вам“. На вопрос: „А вы вообще читаете и проверяете, что вы пересылаете?“ Ответили: „Да, конечно! Но там чушь. Это не к нам!“».

Кто-то предположил:

«Наверное хотят, что бы запричитали, сдали декларацию с их циферьками и подали 10млн на возврат переплаты на основании их требования».

А кто-то вспоминает былое:

«Коллеги как было хорошо в недалёком прошлом, когда был отдел в налоговой, который разъяснил налогоплательщикам налоговое законодательство. Прям так язык чешется на это бред спросить: » А какой нормативный акт обязывает что бы приход денег и прибыль соответствовали друг другу?«"

Прямо как в анекдоте про театр и двух врачей.

Топикстартер все-таки позвонила в налоговую:

«Итак — звонок в налоговую! „А? Что? Как больше? Ваш ИНН? Ой! Видимо вы попали в выборку! Напишите, пожалуйста, ответ. Ну примерно как вы и сказали — в Декларации сумма 49 млн“... Занавес!»

Подытожим:

«Мне стабильно такие требования приходят) Сначала возмущалась, потом плюнула и по одному и тому же шаблону отвечаю. И нервы спокойнее, и время на звонки и разборки не трачу».

Берегите свои нервы!