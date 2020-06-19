27 томов уголовного дела. Неуплата налогов в особо крупном размере по меркам 2017 года

Следователю, ведущему дело, могут дать литературную премию, так-то 27 томов уголовного дела сами себя не напишут.
«Вдохновителем» многотомника оказался директор ООО «Жилищно-строительная компания» (ЖСК), признанный виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 19 миллионов рублей.
По нынешним меркам УК РФ — это не особо крупный размер, но, так как уклонение осуществлялось в 2017 году, то судить фигуранта будут по ч.2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
В ходе следствия были опрошены 120 свидетелей, материалы дела составили 27 томов, а имущество обвиняемого, оцененное в 27 миллионов рублей, арестовано.
Обвиняемый не согласен с предъявленным обвинением и намерен обжаловать решение грядущего суда, каким бы оно ни было. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.
Источник телеграм-канал «Физики и юрики».