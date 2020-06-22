Работников 65+ в очередной раз отправят на больничный. И снова задним числом

20 июня опубликовано Постановление Правительства № 876 от 18.06.2020, согласно которому работники старше 65 лет могут уйти на больничный с 15 июня 2020 года до окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счёт средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Напомним как развивались события вокруг карантинных больничных для работающих пенсионеров:

1) 02.04.2020 опубликовано Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 № 402, которым утверждены «Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше». Больничный оформляется на 14 календарных дней с 06.04.2020 по 19.04.2020. 2) 17.04.2020 опубликовано Постановление Правительства № 517 от 16.04.2020. Больничный оформляется на 11 календарных дней с 20.04.2020 по 30.04.2020 3) 18.05.2020 опубликовано Постановление Правительства № 683 от 15.05.2020. Больничный оформляется на 18 календарных дней с 12.05.2020 по 29.05.2020. 4) 01.06.2020 опубликовано Постановление Правительства № 791 от 30.05.2020. Больничный оформляется на 11 календарных дней с 01.06.2020 по 11.06.2020. 5) 20.06.2020 опубликовано Постановление Правительства № 876 от 18.06.2020. Больничный оформляется с 15.06.2020 до дня окончания самоизоляции.

Таким образом с 09.04.2020 по день окончания самоизоляции в регионе работающие пенсионеры 65+ получат больничные за все дни, кроме: