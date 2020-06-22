Когда транспорта нет, а декларацию за него требуют: опрос

В последнее время участились случаи, когда налоговики требуют от компании сдачи декларации по транспортному налогу, хотя никакого транспорта не имеется.

Подобными историями делятся наши читатели.

Мы решили провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.