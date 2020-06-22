Когда транспорта нет, а декларацию за него требуют: опрос

Я и так прекрасно понимаю, что среди озвученных должностей текучка кадров не хилая... Реализация ...
А сейчас у нас государство безработным предоставляет места топ-менеджеров в Газпроме?Я не поняла ...
У меня была другая история. Несколько лет сдавали декларацию без замечаний, а тут вдруг требовани...
И что это доказывает? Только то, что вы потратили время, чтобы почитать другие мои посты? Зачем? ...
Здрасте... А ради чего весь этот кордебалет с голосованием по поправкам был организован?...
Абсолютно не согласен с подобным подходом... При подобном подходе государство будет заинтересован...
Социальное государство СССР имело намного более жесткий трудовой кодекс по отношению к работнику....
Вот это поворот! Вот это рояль в кустах!
Не, ну раз Путин сказал....
Дмитрий, вы путаете мухи и котлеты. У вас вообще странные представления о бизнесе.Цель любого ком...
А я, бывает, говорю: "А не сходить ли нам в Ашанчик?" (извините, если не в тему)....
Тоже что-то они там сделали для приемки, вроде как с кассы прям можно. В рассылке написали, что п...
существует, так как дом не принимается без придомовой территории. идите и смотрите ваш план....
существует, так как дом не принимается без придомовой территории. идите и смотрите ваш план. ...
ФНСик, фондик, ФССочкаТабелёк, заявленьице.Обороточка
в нашем регионе срок получения данных анализа по короновирусу - 5 рабочих дней от сдачи анализа. ...
Мне кажется больше всего негатива возникает по факту, что пособия даются именно "просто так". Лю...
Коронавирусик, пневмониечка, карантинчик, безработьичка, бизнесочку кранточки, отпусочек в пролё...
И дальше что? Алименты платить и воспитывать сразу Ленин что ли будет? Перестаньте бредить. Вписы...
Дмитрий вот правда, кончайте вы употреблять, то, что употребляете. Включите мозг хоть чуть-чуть....
если собственники дома не контролируют свою УК .то в таких домах и лифты не безопасны. ...
От него жуткая бессонница. Мало того что болеешь и лежишь с температурой, так еще и выспаться не ...
так если муж есть - он автоматически отец ребенка. А вот если развестись перед родами - можно и в...
Водовозов подробно об этом лекарстве говорит. Ему больше доверяю, чем Минздраву. ...
Не нашла в статье упоминания кто должен предоставлять всю эту информацию и нормативку. Тыкните, ...
Налог с чего?Где экономическая обоснованность?
Я с вами тоже согласна. Я просто считаю, что надо не пособие платить безработным - а обеспечивать...
"Сразу возникает вопрос, что грозит тем, кто не предоставит обновленную информацию в центр занято...
Добрый день! А можно подать заявку повторно? То есть если банк уже отказал в одобрении заявки, мо...
Что Вы, какая система внутреннего контроля. Обычная бытовая лютая зависть. Не обращайте внимания....
Сергей Алексашенко "Вот за что я Путина люблю": https://echo.msk.ru/blog/aleksashenko/2663827-ech...
Где я такое написал, что директор - обычный работник?
Никогда, кроме детства, ни за чей счёт не жила, просто приучена думать головой и пахать....