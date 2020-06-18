Налоговики требуют транспортную декларацию при отсутствии у компании транспортных средств. Или они все-таки есть?

Как быть, с очередным, на первый взгляд, странным требованием налоговиков? Просто отписаться, или все-таки выяснить, что они от вас хотят?

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:

«Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать. У фирмы нет транспорта, но ФНС просит подать транспортную декларацию, как быть?».

Может и правда нет, а может и есть, только они об этом не знают.

Вот что пишут в комментариях:

«Подайте нулевку, раз уж так просят. Только обратите внимание, что если срок уже вышел, они точно начислят штраф».

Тот же комментатор потом уточнил:

«Сформируйте письмо и укажите, что транспорт отсутствует, как и обязанность подавать декларацию и отправьте через контур. Думаю успокоются».

А вот еще случай:

«Узнайте в налоговой, может инспекция или ГИБДД сообщила им, что за вашим предприятием числится ТС. За нами „числится“, в городе, зерновой комбайн».

Самая нужная вещь в городе, видимо.

Вот еще совет:

«Откуда вы знаете что нет? Если нет ТС, это ни о чем не говорит. Мог быть лизинг, выкуп по остаточной. Маловероятно, что налоговая просто так будет. Пообщайтесь с ними, у них данные ГИБДД».

Или вот такой:

«Выясните, по какому ТС просят. От этого и отталкивайтесь. Некоторые виды погрузчиков, лодки, трактора мало чего еще. К тому же бывает, к сожалению, у руководства привычка, типа поставил на учет и забыл.... Может еще выяснится, что-нибудь интересное, типо увеличения уставного капитала или взаимозачета».

В общем, предлагается вот такой вот алгоритм действий:

Уточнить данные в ГИБДД (и других ведомствах) на предмет регистрации ТС на вашей компании.

Если отсутствуют — никаких деклараций не подавайте, а напишите письмо, где укажите, что на основании таких-то данных, ТС нет, а соответственно обязанности сдавать декларацию тоже нет.

Есть еще такой совет:

«Запросите в личном кабинете ИФНС выписку по ЕГРН, там будет весь транспорт, который за вами числится, а потом уже будете выяснять что это и откуда, но декларацию сдать придется. А вот если там ничего нет, тогда ничего и не надо сдавать».

Кстати, обратите внимание:

«Коллеги а что вы все про автотехнику? Ведь есть еще и снегоходы, лодки, гидроциклы да и вертолеты. Вся техника облагается этим налогом. Если лодки, то надо в ГИМС (госинспекция по моломерным судам) запрос направлять, на предмет, числится за данной организацией или нет».

А подытожим вот этим:

«У нас было такое. Когда поинтересовались в налоговой — оказалось по ТС, которое мы продали лет эдак 8 назад. Ну мы просто отписались, что мол ппродали тогда-то, сняли с учета и т.п.».

Перефразировав одну известную фразу из фильма: «Видишь транспортное средство? И я не вижу. А оно есть».

Друзья! Пишите еще свои интересные случаи в «Красный уголок бухгалтера»! Мы постараемся их опубликовать!