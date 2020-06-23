Люди требуют прописать в Трудовом кодексе аутплейсмент

В текущей редакции Трудового кодекса у работодателя нет обязанности помогать работнику с дальнейшим трудоустройством в другую компанию (аутплейсмент).

Поясним, аутплейсмент – это термин в менеджменте и управлении персоналом, связанный с деятельностью работодателя по трудоустройству увольняемых сотрудников. Может включать в себя:

консультации по трудоустройству сокращаемых сотрудников за счёт бывшего работодателя;

услуга по консультированию и продвижению на рынок труда сокращаемого персонала;

услуга по организации процесса увольнения сотрудников наиболее щадящим способом, форма расторжения трудовых отношений между компанией и работниками, предусматривающая привлечение специализированных организаций в целях оказания помощи в трудоустройстве уволенным сотрудникам.

На сайте Change,org опубликована петиция, призывающая внести в статью 180 ТК поправки, рекомендующие работодателям принимать меры для трудоустройства увольняемых сотрудников в другие компании.

Автор предложения уверен, что имеющаяся у работодателя информация об отрасли и других игроках рынка может помочь людям быстрее найти новую работу, специалисты по кадрам могут профессионально оформить резюме и рекомендацию.