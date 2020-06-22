Из-за СЗВ-М у бизнеса проблемы с льготными кредитами. Борис Титов просит ЦБ разобраться

существует, так как дом не принимается без придомовой территории. идите и смотрите ваш план. ...
ФНСик, фондик, ФССочкаТабелёк, заявленьице.Обороточка
в нашем регионе срок получения данных анализа по короновирусу - 5 рабочих дней от сдачи анализа. ...
Мне кажется больше всего негатива возникает по факту, что пособия даются именно "просто так". Лю...
Коронавирусик, пневмониечка, карантинчик, безработьичка, бизнесочку кранточки, отпусочек в пролё...
И дальше что? Алименты платить и воспитывать сразу Ленин что ли будет? Перестаньте бредить. Вписы...
Дмитрий вот правда, кончайте вы употреблять, то, что употребляете. Включите мозг хоть чуть-чуть....
если собственники дома не контролируют свою УК .то в таких домах и лифты не безопасны. ...
От него жуткая бессонница. Мало того что болеешь и лежишь с температурой, так еще и выспаться не ...
так если муж есть - он автоматически отец ребенка. А вот если развестись перед родами - можно и в...
Водовозов подробно об этом лекарстве говорит. Ему больше доверяю, чем Минздраву. ...
Не нашла в статье упоминания кто должен предоставлять всю эту информацию и нормативку. Тыкните, ...
Налог с чего?Где экономическая обоснованность?
Я с вами тоже согласна. Я просто считаю, что надо не пособие платить безработным - а обеспечивать...
"Сразу возникает вопрос, что грозит тем, кто не предоставит обновленную информацию в центр занято...
Добрый день! А можно подать заявку повторно? То есть если банк уже отказал в одобрении заявки, мо...
Что Вы, какая система внутреннего контроля. Обычная бытовая лютая зависть. Не обращайте внимания....
Сергей Алексашенко "Вот за что я Путина люблю": https://echo.msk.ru/blog/aleksashenko/2663827-ech...
Где я такое написал, что директор - обычный работник?
Никогда, кроме детства, ни за чей счёт не жила, просто приучена думать головой и пахать....
Чему их должны были обучать? Работе с компьютером? Сейчас? В наше время, когда это неотъемлемая ч...
Там есть ответ на эту душещипательную историю. Читайте внимательнее....
За что боролись, на то и напоролись.
Благодарю! Но устав должен быть не только красивым, но ещё и правильным. )36 Типовых уставов зани...
Я помню ваш красивый устав на одной странице :)
Прошло 8 лет с момента публикации, а проблема "толстых уставов" до сих пор актуальна.Хотя всё для...
Не стесняюсь, спрашиваю - какое отношение форма 2 бух.отчетности имеет к налоговому периоду? Я уж...
Налоговый период определяется с даты регистрации по конец года, в котором она состоялась. Но, есл...
2 месяца прошло.... Что там с ощущениями от "капитуляции"? ...
Прошло 2 месяца... И что?
Так по вашему директор обычный работник. Почему вдруг по нему не могут потребовать среднеотраслев...
Вам думать вредно, это уже понятно )) Я вам открою большую тайну - приказ это не главный документ...
Чего-чего? Боюсь даже спрашивать, что вы имеете ввиду ))
Понятно. Читать не умеете. Вместо этого думаете.
Если нет денег на минималку иногда даже для директора - значит бизнес просто не дорос до ООО, и е...