Из-за СЗВ-М у бизнеса проблемы с льготными кредитами. Борис Титов просит ЦБ разобраться

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой урегулировать отдельные аспекты, препятствующие развитию программы льготного кредитования пострадавших от коронавируса предприятий.

Один из таких спорных моментов — сохранение численности, которое отслеживается по данным СЗВ-М.

Требования по сохранению численности в 80-90% могут быть невыполненными по любым причинам (увольнение сотрудника по собственному желанию, уход в декрет, переезд), отметил бизнес-защитник.

«Форма СЗВ-М включает в себя абсолютно всех застрахованных лиц, задействованных у работодателя, как в постоянном штате, так и по гражданско-правовым договорам, в том числе и работников, проработавших хотя бы один день в месяц, — говорится в письме. — То есть, например, если в мае у работодателя при постоянном штате 10 человек 3 человека уволилось, и тут же вместо них было принято еще 3, то в форме СЗВ-М на 1.06.2020 будет отражена общая численность 13 человек (с учетом перемещений). Соответственно, если в следующем месяце предприниматель сохранит постоянный штат на уровне 10 человек, т при сравнении СЗВ-М формальная разница составит более 20% в сторону уменьшения. Указанный порядок не учитывает факта добросовестности работодателя в случае, если увольнение работника произошло по его собственной инициативе, и штатная численность была восстановлена приемом на работу иных работников».