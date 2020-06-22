Если автомобиль угнали, транспортный налог платить не нужно. Даже после розыска, если его не вернут владельцу

С налогового периода 2018 года транспортный налог на угнанный или похищенный автомобиль не надо платить и после окончания розыска машины, если она не была возвращена владельцу.

Ранее такие транспортные средства не облагались налогом только на период их розыска. Для подтверждения факта угона налогоплательщикам – физическим лицам необходимо подать заявление по рекомендуемой ФНС России форме с приложением подтверждающих документов.

Если документы не будут приложены к заявлению, то налоговые органы в рамках статьи 85 Налогового Кодекса запросят необходимые сведения в соответствующих органах на основании реквизитов, указанных налогоплательщиком в заявлении.

Если угон автомобиля не будет подтвержден, налоговые органы имеют право отказать в прекращении исчисления транспортного налога.

В соответствии с Письмом ФНС России от 04.06.2020 № БС-4-21/9268@ по результатам рассмотрения заявления об угоне автомобиля, налогоплательщику направляется уведомление о прекращении исчисления транспортного налога, в котором будет указан период, начиная с которого будет прекращено исчисление налога. При отсутствии оснований для прекращения исчисления транспортного налога налогоплательщик получит сообщение с изложением причин отказа.

Источник сайт ФНС.