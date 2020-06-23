ИФНС шлет требования по закону 115-ФЗ. Это нормально вообще?

Теперь налоговики присылают требования не только по НК. Могут и 115-ФЗ приплести.

Сергей Кошелев. в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области, поделился таким требованием у себя на странице в Facebook.

И написал:

«Нам мало НК РФ, мы ещё и по 115-ФЗ хотим Вас контролировать... Хотим и будем... Как хотим, так и будем, мы ж власть...».

А вот так оно выглядит:

А вот что пишут в комментариях:

«А еще целый кладезь информации по недвижимому имуществу, зарегистрированному на иностранное юрлицо. Когда рассказываешь, что есть и такое обязательное раскрытие информации о конечных бенефициарах, многие удивляются».

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Кстати, по ТК тоже могут:

«И по ТК РФ тоже. Читайте мат.часть. Они ещё в 2017 году все написали. А если вы ПАО, к вам скоро и ЦБР придет. Так что, как-то так».

Собственно, это у них давно было, просто пока не пользовались:

«Все ждал, когда же начнут пользоваться? Раньше требования обычные писали, например на раскрытие акционеров и можно было попытаться увильнуть, по 115-ФЗ оснований информацию не предоставлять нет и штраф большой».

А вот на основании чего они такое делают:

«Запрос направляют на основании Приказа Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/824@ «Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, на бумажном носителе».

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Хотя топикстартер по этому поводу говорит:

«Это просто хотелка инспекции, типа, мы можем всё... Да и письмо в простой рассылке, не получали мы его».

В общем, можно отвечать, а можно проигнорировать. Все зависит от того, в каких вы отношениях с инспекцией.