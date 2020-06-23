Мама ребёнка с аутизмом осталась без пособия. ПФР решил, что блог на «Яндекс Дзен» — это трудоустройство

Мама ребёнка с аутизмом осталась без пособия из-за монетизации блога на «Яндекс Дзен». Более того, девушка осталась должна Пенсионному фонду ещё 20 тысяч рублей.

Абсурдная ситуация произошла с жительницей Краснодара Станиславой Войцеховской. Девушка одна воспитывает сына с РАС, и уже несколько лет они стоят на попечении «Открытой среды». Из-за инвалидности ребёнок не ходит в детский сад — за ним нужен постоянный уход. Поэтому Станислава не может выйти на работу — живёт на пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью (10 тысяч рублей) и на пенсию (16 тысяч рублей).

При этом адаптация детей с аутизмом всегда обходится дорого. Вот примерные расценки в Краснодаре:

месяц занятий со специалистом ПАП стоит 16—20 тысяч рублей,

адаптивная гимнастика — 3,2 тысячи рублей,

месяц индивидуальных занятий в бассейне — 2,4 тысячи рублей.

И это не считая других расходов на воспитание и содержание детей с инвалидностью.