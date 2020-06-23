Клерк.Ру

Мама ребёнка с аутизмом осталась без пособия. ПФР решил, что блог на «Яндекс Дзен» — это трудоустройство

Мама ребёнка с аутизмом осталась без пособия из-за монетизации блога на «Яндекс Дзен». Более того, девушка осталась должна Пенсионному фонду ещё 20 тысяч рублей.

Абсурдная ситуация произошла с жительницей Краснодара Станиславой Войцеховской. Девушка одна воспитывает сына с РАС, и уже несколько лет они стоят на попечении «Открытой среды». Из-за инвалидности ребёнок не ходит в детский сад — за ним нужен постоянный уход. Поэтому Станислава не может выйти на работу — живёт на пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью (10 тысяч рублей) и на пенсию (16 тысяч рублей).

При этом адаптация детей с аутизмом всегда обходится дорого. Вот примерные расценки в Краснодаре:

  • месяц занятий со специалистом ПАП стоит 16—20 тысяч рублей,
  • адаптивная гимнастика — 3,2 тысячи рублей,
  • месяц индивидуальных занятий в бассейне — 2,4 тысячи рублей.
И это не считая других расходов на воспитание и содержание детей с инвалидностью.

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Клерк.Премиум на год за 808 руб
Огромный выбор обучающего контента с выдачей сертификатов. Скидки весь июнь!
Узнать больше

Станислава решила монетизировать свой небольшой блог на «Яндекс Дзен», где она рассказывает про жизнь с ребёнком с аутизмом. За три месяца с блога она получила менее 9 тысяч рублей. А в мае неожиданно перестало приходить пособие по уходу за ребёнком. В Пенсионном фонде объяснили: поскольку девушка трудоустроились, ей больше не положены выплаты. А ещё ей нужно вернуть 20 тысяч в казну государства за март и апрель.

«ПФР прекратил начисление пособия только в мае, поскольку информация о подоходных налогах и страховых отчислениях приходит к ним с трёхмесячной задержкой» — говорит Станислава.

Чтобы получить пособие, девушке нужно предоставить приказ об увольнении или запись в трудовой об увольнении. Но «Яндкс Дзен» не заключает с пользователями именных договоров: монетизация начинает работать автоматически после предоставления копий паспорта, ИНН и СНИЛС. Если отключить монетизацию, то положенное пособие Станислава увидит только через три месяца — опять же из-за бюрократических задержек в Пенсионном.

📌 Реклама
Отключить

По материалу портала «Такие дела».

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить