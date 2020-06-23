В Думу внесен проект о праве на получение имущественного вычета по НДФЛ при отсутствии доходов

Отсутствие источника дохода в 2020 году не позволит отельным гражданам, имеющим право на имущественный налоговый вычет, воспользоваться данным правом в полной мере, так как в связи с потерей работы налоговая база будет существенно уменьшена, либо будет отсутствовать вовсе.

В Госдуму внесен законопроект № 977555-7, призванный исправить эту ситуацию.

Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, предусмотрели возможность определения и расчета налоговой базы доходов физлица за 2020 год из расчета сумм доходов в размере аналогичном доходам полученных в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей за такой же период 2019 года.

То есть если вы лишились работы, и в 2019 году у вас был доход 600 тыс. рублей, а в 2020 всего 200 тысяч, то доход 2020 года будет принят на уровне 2019-го — 600 тыс. рублей. И вычет можно будет получить исходя из этой суммы.

Применение данной нормы возможно исключительно в случае прекращения исполнения работником трудовых обязанностей в период с марта 2020 года по декабрь 2020 года включительно по основаниям, не зависящим от работника, уточняется в пояснительной записке.

В этом случае физлица, несмотря на потерю работы и прекращения трудовых отношений в 2020 году смогут получить имущественный вычет в случаях приобретения жилого помещения.