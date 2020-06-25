Налоговики пояснили, как ИП будут освобождать от имущественных налогов

ФНС России разъяснила условия применения федеральной льготы, которая освобождает индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших от распространения COVID-19 отраслях экономики, от уплаты имущественных налогов за II квартал 2020 года.

В регионах могут быть дополнительные льготы, искать надо в законах субъектов РФ

Так, освобождение от транспортного налога распространяется на любые транспортные средства, используемые (предназначенные для использования) в предпринимательской деятельности. Исключение - маломерные суда, применяемые в некоммерческих целях и зарегистрированные органами ГИМС МЧС России.

От земельного налога автоматически освобождаются земельные участки, используемые (предназначенные для использования) в предпринимательской деятельности. Исключение - участки с кодами видов разрешенного использования 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства. Для таких участков подтверждением их применения в предпринимательской деятельности могут служить документы, представленные в налоговый орган при рассмотрении заявления о предоставлении налоговой льготы (например, договоры аренды, продажи, возмездного сервитута).

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Автоматическое освобождение от налога на имущество физических лиц распространяется на все объекты капитального строительства, используемые (предназначенные для использования) в предпринимательской деятельности. Исключение - жилые помещения, хозпостройки на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, а также индивидуальные гаражи и машино-места. Однако эти объекты также могут не облагаться налогом, если их фактическое применение в предпринимательской деятельности будет подтверждено на основании представленных в налоговый орган документов, в том числе при рассмотрении заявления о предоставлении налоговой льготы.

Указанные льготы предоставляются индивидуальным предпринимателям в беззаявительном порядке. Подавать документы в налоговые инспекции не требуется. Исключением являются случаи, когда налоговые органы не располагают обоснованной информацией, подтверждающей фактическое использование недвижимости в предпринимательской деятельности (или цель такого использования недвижимости) за II квартал 2020 года.