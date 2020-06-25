ПФР принимал сообщения в коробочку, без штампиков, входящих и росписей. А теперь штрафует

Обычно табель составляет руководитель производственного подразделения, он видит, кто на месте, кт...
А вы серьёзно? Утверждать бумажку, в которой нули написаны....
Вот конкретно на этот вопрос у меня нет однозначного ответа. С одной стороны - люди заработали пр...
«Открываются дополнительные другие преимущества, которые дают возможность снижать свои издержки в...
Страна не пуганных налогоплатильщиков
Да не обязательно в Италию-в Крым вон до 15 июня не попасть было, на мосту разворачивали....
Вы серьезно? Ликвидационный баланс показывает, что все обязательства закрыты, имущества нет. А ка...
Адекватному руководителю всегда можно донести нужную информацию. Неадекватному - бесполезно, и ра...
Кроме закона есть правила. Они утверждены региональными властями. Найдите их. Просто так никого н...
Не получается. Есть правила. И решение принимает комиссия, а не один человек. И потом, вы всерьез...
Акт обычно подписывается комиссией. Ну или хотя бы несколькими людьми. Это как раз документ. А та...
я пытаюсь понять, обязано ли "ответственное лицо" при формировании Перечня на новый налоговый пер...
Принтер? Правда? Сам букву пропустил и пробела не оставил? Хоть бы что-то более вразумительное пр...
А вдруг начальник из вредности акт составит об отсутствии на работе человека? И комиссия подпишет...
явно нужен реестр реестров
Я же и ответила ))Если это эффективно для увеличения благосостояния среднего американца, то это н...
Почему вот уже пятый год Минфин России не вносит изменения в ПБУ 6/01, вынуждая бухгалт...
Я бы начала с того, что разрешила в деловой переписке пользоваться любыми шрифтами. Их такое разн...
Испания, Англия, Голландия - вполне обеспечивали себе уровень жизни за счёт колоний. Так что граб...
Руководитель скажет, что все так работают.
Информацию донести можно и нужно. Никто не спорит. Но этого мало. Потому что нужна обратная реакц...
АС Волго-Вятского округа от 23 января 2018 года № Ф01-6071/2017; АС Уральского округа от 09 авгус...
Если что-то эффективно, это является нормальным с вашей точки зрения? Как Вы нормируете, мне не и...
Почему-то у авторов "заблуждений" получается, что если бухгалтер - не стервозная личность, то эт...
уточните в своем ФНС, там точно должны знать о наличии Перечня. ...
Ох, уж это имперское мышление... Прежде чем зариться на чужой кусок земли, не мешало бы, для нача...
Претензий к эффективности США у меня никаких, о чем я выше уже сообщил. Вопрос нормально ли так п...
Вообще, для успешного существования государства, необходимы несколько слагаемых: низкая ставка це...
а бОльшая часть бухгалтеров и обчного то отпуска не имеют. Вырывают кусками когда подпадает пара ...
Минтруду вы предлагали убрать эти документы? А то они при проверках требуют. Меня особенно личная...
Давно пора сделать базовый безусловный доход в размере прожиточного минимума....
Важно не то, какими мудрыми были древние греки. Важно - чем нынешние греки достойны их?Те, кто то...
Получается, сидит некий абстрактный гос. служащий отвечающий за ведение этого списка и думает: "В...
Наоборот, пособие по безработице определяет экономические условия, в более менее имеющей внутренн...