ПФР принимал сообщения в коробочку, без штампиков, входящих и росписей. А теперь штрафует

Во время пандемии ПФР принимал сообщения в коробочку, никаких входящих, штампиков и прочих фиксаций. А теперь — штрафует. Есть ли выход из такой ситуации?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Нулевое ООО, ЭЦП нет. СЗВ-М ежемесячно приносили в ПФР, который ставил свой штампик. В апреле все самоизолировались, а наш ПФР поставил коробочку у входа. Охранник, который стоял рядом с коробочкой, требовал, чтобы все документы бросали в коробочку, а штампики, естественно, не ставил. СЗВм за март привезли и бросили в коробочку в апреле, за май — в начале июня. Вчера приходит штраф от ПФР: ваш СЗВ-М за март сдан 15.05, поэтому платите штраф. Получается, что у ООО вообще нет никаких доказательств того, что отчеты за прель-май сданы. Как вы думаете, можно ли при таких обстоятельствах написать им какие-нибудь толковые возражения? Как вам кажется: должностные лица ПФР в условиях пандемии случайно не злоупотребляют правом?».

А вот что пишут в комментариях: