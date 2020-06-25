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ПФР принимал сообщения в коробочку, без штампиков, входящих и росписей. А теперь штрафует

Во время пандемии ПФР принимал сообщения в коробочку, никаких входящих, штампиков и прочих фиксаций. А теперь — штрафует. Есть ли выход из такой ситуации?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Нулевое ООО, ЭЦП нет. СЗВ-М ежемесячно приносили в ПФР, который ставил свой штампик. В апреле все самоизолировались, а наш ПФР поставил коробочку у входа. Охранник, который стоял рядом с коробочкой, требовал, чтобы все документы бросали в коробочку, а штампики, естественно, не ставил. СЗВм за март привезли и бросили в коробочку в апреле, за май — в начале июня. Вчера приходит штраф от ПФР: ваш СЗВ-М за март сдан 15.05, поэтому платите штраф. Получается, что у ООО вообще нет никаких доказательств того, что отчеты за прель-май сданы. Как вы думаете, можно ли при таких обстоятельствах написать им какие-нибудь толковые возражения? Как вам кажется: должностные лица ПФР в условиях пандемии случайно не злоупотребляют правом?».

А вот что пишут в комментариях:

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«Пишите сразу в главное, в Москву. На местах возражения не принимают. Мы как то писали и ссылались на решение судов, они просто улыбаются и игнорят, говорят, что „если вам что-то не нравится, то подавайте на нас в суд“».

А кто-то говоит, что штрафов не должно быть:

«Вроде ПФР пояснял, что за март не будет штрафов так как апрель — нерабочий месяц».

И дальше уточняют основание — Письмо ПФР от 17.04.20 11П-08-24/8051.

А кто-то дает совет:

«Почтой шлите. Никаких коробочек».

Если уж без коробочки никак — вот такой совет:

«Нужно было хотя бы фото сделать этой коробочки у ПФР, чтобы видно было номер ПФР (и то, это не доказательство, может она для мусора стояла там). Сейчас будет сложно доказать, что эта коробочка стояла там. По закону мы можем отправлять через Оператора или почтой, нигде нет ни про какие коробочки, даже в крайние случаи».

А кто-то делится вот такой ситуацией:

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«Я три СЭВ-М отправила с опозданием по почте в прошлом году и в этом, прилагаю письмо, что готова заплатить штрафы, указываю обратный адрес. Всё получают в ПФР, проверяю по трек-номеру, но решение и требование об уплате не присылают. У ООО нет расчетного счета, так что и блокировку некуда вешать. А у вас так быстро, только сдали и уже штраф».

А подытожим вот этим соетом:

«Напишите возражение с указанием факта сдачи отчета своевременно (укажите дату) непосредственно в отделении ПФР и потребуйте отмены решения о привлечении компании к ответственности. Видимо, также нужно будет лично передавать сотруднику в ПФР».

Личная передача в руки с требованием расписаться на втором экземпляре, с указанием ФИО, должности и даты — наше все. И надпись карандашиком «наш экземпляр».

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