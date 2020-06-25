Автохозяйство задолжало 56 миллионов госбюджету. А осужденный за сокрытие налогов гендиректор пишет письма губернатору

Очередная история о злостном неплательщике налогов, причем сумма в 56 миллионов — достаточно большая не только по меркам Забайкалья.

Андрей Притулин — человек со странностями, не платит налоги, применяя методы прошлого века, и шлет губернатору письма.

Кстати, название возглавляемого им ООО тоже не лишено странностей — "Автохозяйство технологического транспорта", но нас больше волнует судьба 56 миллионов рублей, так и не попавших в госбюджет в виде налоговых отчислений.

Осужденный за сокрытие налогов (ч.2 ст. 199.2) поэтично обратился к губернатору, направив письмо следующего содержания:

"Вы ещё в силах повернуть всё вспять, сохранить предприятие от полного уничтожения, сохранить те 300 рабочих мест, которые так нужны городу. Я как единственный учредитель ООО АТТ готов безвозмездно передать владение этим предприятием Забайкальскому краю — это лицензии, полигон (единственный в крае, имеющий статус такового), если я та причина, которая мешает предприятию жить и работать".

Сокрытие налогов Притулин объясняет тем, что его предприятие вовремя не получало субсидии и оплату за выполненные работы.

Источник: телеграм-канал "Физики и юрики".