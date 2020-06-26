Клерк.Ру

Сбербанк не понимает слова «Система быстрых платежей». Подключился, не значит сдался!

Если в чате Сбербанка задать вопрос о системе быстрых платежей — он не ответит. Причем, мы пытались задавать вопрос по-разному.

Например, вот так:

5

Предлагает ответить только на те вопросы, которые внизу отмечены на зеленом фоне.

Раз уж просит покороче, пожалуйста:

2

Ну что ж, еще короче:

1

А вот так бот отвечает, если задать вопрос про переводы без комиссии:

3

4

Как уже писали на «Клерке», Сбербанк, конечно, к СБП подключился. Только вот не всегда удается ею воспользоваться. А еще возникают проблемы при переводе в Сбер из других банков.

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