Сбербанк и СБП: приключения продолжаются

Банки отмечают проблемы при переводах клиентами денежных средств в Сбербанк по системе быстрых платежей.
На «Клерке» недлавно писали, что Сбербанк присоединился к СБП. Правда, воспользоваться переводом без комиссии в другой банк не так уж просто.Как пишет «РБК», основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов.
«По нашей статистике, лишь десятая часть таких операций оказывается успешной. Из ВТБ в адрес клиентов Сбербанка с помощью СБП совершено переводов на 300 млн руб., объем неудачных попыток, возникших из-за отказа на стороне банка-получателя, составляет 3 млрд руб.» — сообщает ВТБ.С подобными проблемами столкнулись и клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, банка «Ак Барс» и Абсолют Банка.
«По переводам в сторону Сбербанка действительно присутствуют ошибки, которые вызваны отсутствием разрешения на получение перевода у получателя. Доля таких ошибок действительно сейчас велика», — констатировал представитель Альфа-банка.Управляющий директор Абсолют Банка Антон Павлов рассказал о двух типах сообщений, которые видит клиент при неудачном переводе. Первый — «технологические работы в банке получателя. Попробуйте повторить через некоторое время», второй — «свяжитесь с получателем средств и уточните реквизиты для зачисления денежных средств».
«Даже в случае, когда клиенты подключили все по инструкции, сам Сбербанк при звонке в их контакт-центр предлагал для начала обращаться в офис банка-отправителя, так как с их точки зрения все сервисы подключены», — пояснил Павлов.Кстати, когда Сбербанк подключился к Системе, он «забыл» рассказать, как активировать услугу в мобильном приложении. За него это делали другие банки.