Доходы от поставки, аренды и изготовления значков не уложились в патент. Суды поддержали налоговую инспекцию

Из какого положения? Я же говорю, что ни в одной фирме, в которой работала такого не было никогда...
экономикой ты явно не владеешь: миф о том, что ссср распался из-за падения нефт. цен - был запуще...
И копятся и переносятся. При увольнении обязаны выплатить компенсацию за все дни неиспользованног...
женщина в отпуске по уходу может выйти из отпуска по уходу, взять справку и уйти в отпуск обратно...
Это Вы говорите о тех кто может быть избранным, а не о тех кто может выбирать. О тех кого выбираю...
😝и чё? смотри на рубль, почему он не 65, ведь СиПи уже почти вернулся к исконным 3400! а ...
Могли бы и тезисы выкладывать. Если не ной-хау, почему пользователей в печатном виде не ознакомит...
Весело будет упрощенцам в сфере ИТ. Могли бы для них не УСН 6, а УСН3 сделать тогда....
прочитала его ответы......пришлось заходить в гугл и искать кучу непонятных мне слов. Сразу понят...
С моей точки зрения - кухарка не может управлять нынешним государством. Вот в Древней Греции - лю...
Ну будет ещё один реестр с (пере)маркировкой китайских микросхем и дополнительными отчетами. А эл...
т.е. опять же, отпуск не когда хочу, а когда могу. Про что и речь. И отпуск наперевес с ноутом -...
Спохватились, однако..... в нашем городе было два радиоэлектронных производства - гражданское и с...
а куда девацца? каждый год через увольнение КНО забрать?...
Вы используете "надо было" - это значит, что Ваш совет в прошлое уходит, не в настоящее и тем бол...
Когда работала в аутсорсе, то вопрос с заменой решался просто: кого в последний раз заменяла я, т...
Пособие по уходу за ребенком зачастую гораздо меньше МРОТ. И на него надо прожить вдвоем с ребенк...
Запомни: отпуска, по закону, не копятся и не переносятся. (Есть исключения при работе вахтовым ме...
по смыслу написанного не один день в три года, а при каждых отработанных 3-х лет к отпуску добави...
Уж за какого ты проголосовал, такой и есть.
День раз в три года? Да я даже не замечу такую ценную награду. У нормального, лояльного директора...
Алейда, да сплошь и рядом такое. Лучше поделитесь своим опытом, как вы выходите из положения в да...
Вы, наверно, живете в каком-то достаточно крупном городе... Не поверите, но еще существуют, так н...
"С 1 июля становится обязательной маркировка лекарств и обуви." Стесняюсь спросить...
Ага. И потратить на этот механизм как минимум половину этих сумм. Хотя половину - это не по-божес...
Где вы находите такие фирмы? Ни в одной организации такого не видела, даже где бухгалтер один, а ...
Неплохая инициатива. Только в нормальных фирмах и без того есть различные способы стимулирования....
Все люди очень по разному переносят потерю работу психологически. Нельзя всех по себе судить. ...
Если бы решение. А то - обзор ...
По мнению ФНС и Правительства так и есть)Когда-то в институте у нас был предмет "налоговая оптими...
Не проще ли просто перестать принимать в детские сады детей тех родителей, которые не работают. А...
Можно использовать ограничение по размеру или лишь одной страницы....
В Великобритании с суммы свыше 5 млн руб в год в переводе на фунты платят уже 40%, а в США в пере...
Если есть желание, ищут возможности, если нет желания - ищут причины.Я много людей знаю, которые ...