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Доходы от поставки, аренды и изготовления значков не уложились в патент. Суды поддержали налоговую инспекцию

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил законность решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 18 по Санкт-Петербургу о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение индивидуального предпринимателя (ИП) Владислава Аксенова. 

Бизнесмен незаконно не учел в доходах от деятельности, облагаемых единым налогом по упрощенной системе налогообложения (УСН), доходы от деятельности, в отношении которой применял патентную систему налогообложения (ПСН) по виду деятельности «Чеканка и гравировка ювелирных изделий». В итоге он должен доплатить 701 тыс. руб. налог на УСН, а также пени и штраф.

Как указано в материалах дела, в 2017 году ИП Владислав Аксенов применял одновременно УСН с объектом налогообложения «Доходы» и ПСН. В том году он получил на счет от контрагентов 19,7 млн руб. — доход от операций, связанных с реализацией значков, медалей, памятных знаков, сдачей в аренду оборудования. При этом, все полученные средства предприниматель отнес к деятельности, в отношении которой применял патентную систему налогообложения.

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По итогам камеральной проверки, налоговики пришли к выводу о занижении ИП на 12,3 млн руб. доходов, полученных при осуществлении деятельности на УСН. При этом МИФНС запросила встречную документацию у контрагентов налогоплательщика, из которой устновила, что предметом договоров было не оказание заявителем услуг по чеканке и гравировке ювелирных изделий.

«Памятные знаки изготавливались из никеля, цинка, латуни и прочих металлов, не относящихся к драгоценным металлам, а в ряде договоров обязательством предпринимателя является изготовление сувенирной продукции», — указано в материалах дела.

Также МИФНС указала, что ИП Владислав Аксенов фактически сам изготавливал сувенирную продукцию из разного рода металлов (в том числе, золота и серебра), однако изготовление металлоизделий не подпадает под вид деятельности, в отношении которого им получен патент. Более того, по условиям договоров в их цену включены стоимость упаковки товара, маркировки, расходы по погрузке, разгрузке, доставке и страхованию, а выделить доход, полученный конкретно от деятельности по чеканке и гравировке ювелирных изделий, не представляется возможным, пояснили представители налоговой инспекции в суде.

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В итоге при рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций квалифицировали доходы налогоплательщика, полученные по заключенным с контрагентами договорам поставки, как доходы от предпринимательской деятельности на УСН. Кассация с этой позицией согласилась.

«Всесторонне и полно исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе документацию, полученную от контрагентов- покупателей, сведения расчетных счетов налогоплательщика, а также проанализировав условия спорных договоров и обстоятельства их исполнения, суды правомерно указали, что фактически между предпринимателем и контрагентами имели место отношения в рамках договоров поставки изготовленных заявителем изделий из различных металлов, а не в сфере оказания услуг по чеканке и гравировке ювелирных изделий», — указал АС ЗСО.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, в данном кейсе ИП, приобретя патент, предусмотренный пп. 24 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, извлекал прибыль преимущественно по договорам поставки.

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«В письме Минфина РФ от 19 февраля 2020 г. № 03-11-11/11953 разъяснено, что ПСН по пп.24 п. 2 ст. 346.43 НК РФ применяется в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по чеканке и гравировке ювелирных изделий. То есть деятельностью, подлежащей обложению по патентной системе, является непосредственно оказание услуг по чеканке и гравировке ювелирных изделий», — отмечает юрист.

В то же время, суды установили, что ИП извлекал прибыль по договорам поставки производимой им продукции, продолжает Кирилл Снегирёв. «Договор поставки на основании ст. 506 Гражданского Кодекса РФ предусматривает, что поставляемая продукция может как производиться, так и закупаться для перепродажи продавцом. Поэтому извлечение прибыли за счёт поставки производимой продукции выходит за рамки предмета деятельности, предусмотренной приобретённым предпринимателем патентом», — пояснил он.

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Кроме того, ст. 1 ФЗ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» содержит определение понятия ювелирного изделия. Это изделие, изготовленное из драгоценных металлов и их сплавов и имеющее пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством РФ либо изделие, изготовленное, со вставками из драгоценных камней. П. 2 Приказа Роскомдрагмета от 30.10.1996 № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным» к ювелирным изделиям также относит изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов.

«Суды установили, что налогоплательщик поставлял покупателям в основном изделия, изготовленные не из драгоценных металлов, а из цинка, латуни, никеля, меди и их сплавов, в силу чего чеканка указанных изделий выходит за рамки предмета деятельности, предусмотренной патентом. Кроме того, налогоплательщик получал прибыль от сдачи имущества в аренду. Таким образом, установленная судом деятельность ИП не охватывается патентом, а значит доходы подлежали исчислению по УСН, также применяемой предпринимателем», — указал Кирилл Снегирёв.

Дело: А56-35614/2019.

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