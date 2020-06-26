Сбербанк помог задержать телефонных мошенников, воровавших деньги у клиентов

Сбербанк помог полиции задержать группу мошенников, которые звонили клиентам банка, представлялись сотрудниками службы безопасности, узнавали пароли от карт клиентов, после чего выводили средства клиентов на свои счета, а затем обналичивали их.

Таким образом, с использованием методов социальной инженерии им удалось похитить 6 млн рублей у жителя Казани.

Сотрудникам банка удалось в кратчайшие сроки установить банковские карты, использованные для обналичивания похищенных денег, а также номера мобильных устройств, которые также использовались для хищения денег. В результате совместных мероприятий Сбербанка с органами правопорядка задержаны четверо подозреваемых.

В ходе следственных действий у них было изъято множество банковских карт, сим-карты, сотовые телефоны и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). В данный момент в оперативной разработке и розыске находятся еще несколько лиц.

Расследование, которое установит всех пострадавших от деятельности преступной группы, продолжается. Также в ходе него будет уточнена сумма ущерба, причиненного мошенниками клиентам.

Социальная инженерия — это способ совершения преступлений без использования технических средств (за исключением средств связи), когда преступники «взламывают» не машину, а человека. Применяется для получения доступа к различным видам конфиденциальной информации, помогающей украсть деньги.