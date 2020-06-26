Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Дело построили на показаниях главбуха

Мещанский суд Москвы признал фигуранта дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве. Сумма ущерба оценивается в 128,9 млн руб. Об этом пишут «Известия».

Сейчас продолжается оглашение приговора, все ждут, какой срок получит режиссер.

Гендиректор Юрий Итин и продюсер проекта Константин Малобродский также признаны виновными. Бывшая начальница департамента Минкультуры Софья Апфельбаум среди виновных названа не была.

«Заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу. Позже в нее вошел Малобродский. Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», – зачитала приговор судья Олеся Менделеева.

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22 июня прокурор ходатайствовал о том, чтобы отправить режиссера Кирилла Серебренникова на шесть лет в колонию общего режима и назначить ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

Другим фигурантам дела «Седьмой студии» обвинение также попросило назначить реальные сроки. Генеральному продюсеру проекта Алексею Малобродскому – пять лет колонии общего режима, начальнице департамента Минкультуры Софье Апфельбаум и гендиректору Юрию Итину – по четыре года колонии общего режима. Прокурор потребовал оштрафовать имущество подсудимых.

Никто из обвиняемых свою вину не признал. Основными доказательствами в громком деле стали показания бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она признала свою вину, ее дело было выделено в отдельное производство.

По версии обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии« похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».