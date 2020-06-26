Увольнение без компенсации отпуска с обещанием взять в другую компанию. Это вообще законно?

Работника хотят уволить по соглашению сторон без компенсации за неиспользованный отпуск. При этом, обещают взять в другую компанию, потому он не хочет ссориться.

Вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

«Организация увольняет сотрудника по соглашению сторон. Не хотят прописывать в соглашении и выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск. Как можно повлиять на ситуацию? Что закон говорит по этому поводу? Работнику обещают, что его не уволят, а зачислят в другую компанию, поэтому ссорится с работодателями не хочет».

Вообще, конечно, странно. Что и отмечают комментаторы:

«Странная какая-то история. Если в другую компанию берут, то почему ни переводом? А в соглашении сторон сумма компенсации прописана или они тоже ничего платить не хотят? При увольнении компенсация за неиспользуемый отпуск выплачивается обязательно».

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А вот и подробности от топикстартера:

«Там ситуация очень странная. Предлагают отработать два месяца, за них не платить ЗП, а прописать якобы компенсацию за два месяца по соглашению сторон. Но это не компенсация, а ЗП за два месяца».

Дальше в комментариях советуют поскорее уходить с такой работы. Правда, куда?

Вот еще мнение:

«Так... платить по закону не хотят. job offer сто пудов не прислали. Просто обещают взять на работу. Кинут на раз-два. В соглашении какая-то компенсация прописана, пять окладов и все такое? Думаю, что нет. Я бы сразу на них телегу накатала. Работа та вилами на воде писана».

Действительно, верить на слово, конечно, хорошо. Но ведь могут и не взять на другую работу.

А вот подробное разъяснение, когда обязаны платить компенсацию:

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«Для случаев, когда работник на момент увольнения имеет какое-либо количество дней неиспользованного отпуска, статья 127 ТК РФ предусматривает следующие два варианта реализации работником своего права на отпуск.

Получение денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Компенсация рассчитывается исходя из среднего заработка. Согласно ч. 4 ст. 139 ТК РФ средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). Компенсация выплачивается за все отпуска, неиспользованные работником. Использование отпуска с последующим увольнением. Неиспользованные отпуска с последующим увольнением могут предоставляться работнику по его письменному заявлению. Днем увольнения при этом будет считаться последний день отпуска. Напомним, что реализация права на отпуск при увольнении таким способом не допускается при увольнении работника за виновные действия (ч. 2 ст. 127 ТК РФ).

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Таким образом, при переводе к другому работодателю работник может реализовать свое право на отпуск путем получения денежной компенсации либо путем использования отпуска с последующим увольнением в порядке перевода».

Вообще, действительно лучше от такого работодателя бежать как от огня.