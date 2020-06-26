Несколько историй про махинации с налогами. Суммы разные, но сядут все

Государство не прощает махинаций с налогами. Вот несколько историй из разных регионов, у которых один конец — уголовное дело.

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в неуплате налогов в особо крупном размере экс-директора Ярославского ликёро-водочного завода.

По версии генеральной прокуратуры в 2015 году, внося в налоговые декларации фиктивные данные, он существенно снизил сумму отчислений по акцизам.

В результате федеральный и региональный бюджеты недосчитались 630 млн рублей.

Теперь ближайшие два года горе-руководитель проведёт в колонии общего режима.

А в Оренбургской области направлено в суд 27 томов уголовного дела в отношении директора ООО «Оренбургская жилищно-строительная компания».

В 2017 году глава фирмы, занимающейся строительством жилых многоквартирных домов, недоплатил в казну свыше 19 млн. рублей. В качестве обеспечительных мер арестовано его имущество на сумму 23 млн рублей.

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За жульничество с налогами в особо крупном размере придётся отвечать и руководству угольного предприятия Кузбасса. За три года — с января 2014-го по декабрь 2016-го — в результате фиктивного документооборота с подконтрольными фирмами и сокрытия реальных доходов в бюджетную систему России не поступило более 89 млн рублей.

Примечательно, что ранее гендиректору компании уже предъявлено обвинение в коммерческом подкупе представителя польской фирмы по закупкам в РФ угольной продукции.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».