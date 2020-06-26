Как получить справку об отсутствии задолженности, которая подойдет для тендера?

Пандемия пандемией, а люди продолжают работать. И в работе иногда нужны справки, которые нужно еще как-то получать. В частности, для работы по 44-ФЗ (госзакупки). Там вообще ко всему придираются.

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«А кто нибудь получал в наше „смутное время“ справку об отсутствии задолженности. Нам на тендер надо с отметкой налоговой. Как это технически в карантин? Куда звонить/писать?».

Вот что предлагают в комметариях:

«Либо по ТКС с ЭЦП, либо просить в письме ИФНС прислать скан в письме».

Топикстартер в курсе таких способов, вопрос, примут ли ее по результатам тендера:

«Такая есть, просто не знаю устроит ли такая справка площадку. Обидно будет, если выиграем тендер, а заявку отклонят из-за такой справки».

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То есть, решили просто перестраховаться.

Вот что советуют:

«Мы перестраховывались и получали „живую“ по заявлению в ИФНС. Она готовится по-разному долго, поэтому на начальный этап подачи документов (если времени было мало на подачу заявки) прикладывали справку с ЭЦП, и тут же запрос на „живую“ со штампом ИФНС о приеме. Даже на крупные торги проходил такой вариант. Налоговые работают в обычном режиме».

Еще кто-то получают через Контур, но такую справку могут не принять.

Вообще, налоговики принимают людей с 15 июля. Если совсем уж сомнения, лучше курьера с доверенностью «ногами» отправить и все получить.