И снова истории о сокрытии доходов и неуплате налогов. Не хотят люди спать спокойно

Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, — серьёзное преступление.

В Татарстане в отношении руководства судоходной компании «Татфлот» по данному факту возбуждено уголовное дело.

За просрочку обязательных бюджетных платежей в размере более 186 млн. рублей на счета компании были наложены ограничения. И вместо погашения имеющихся задолженностей руководство АО стало проводить расчёты с партнёрами через контрагентов.

В результате от налоговых органов сокрыто свыше 14 млн. рублей.

А в Абакане директор АПК «МАВР» заключил трехстороннее соглашение с ООО «Абаканский мясокомбинат» и ООО «Черногорский Агропромышленный комплекс», в которых тоже являлся руководителем, чтобы утаить от списания и перечисления в бюджетную систему РФ задолженности по налогам на 28 млн руб.

В настоящее время налоговое ведомство совместно со следственными органами проводит судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления точных сумм сокрытых денежных средств.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».