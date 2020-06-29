Обычай с досками почета может возродиться. Хотите этого?

Недавно стало известно о готовящихся поправках в ТК, которые будут регламентировать моральное поощрение сотрудников.

Это могут быть грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения.

Эта тема стала предметом обсуждения в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

В основном коллеги сходятся во мнении, что самое лучшее поощрение — это деньги. Некоторые считают, что любое нематериальное поощрение должно в итоге переходить в материальный характер (например, три похвалы = бесплатный обед в столовой).

Впрочем, не все сугубо отрицательно относятся к этой идее депутатов.

А каково ваше мнение о моральном поощрении сотрудников? Приглашаем вас принять участие в опросе.