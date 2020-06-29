Отклонился от рыночных цен на драгметаллы? Получил доначисление НДПИ. Суды поддержали налоговиков

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Суды первой и апелляционной инстанций, признав доначисление НДПИ правомерным, исходили из того, что при осуществлении разрешенных законодательством сделок оплата драгоценных металлов, в том числе содержащихся в минеральном сырье до аффинажа, производится с учетом цен мирового рынка.

ООО «Рудник кварцевый» (который впоследствии был присоединен к ОЗК) в 2011 году реализовывал руду, содержащую драгметаллы, взаимозависимым лицам — ООО «Охотская горно-геологическая компания» и ОЗК. При этом суды двух инстанций установили, что взаимозависимые лица по спорным сделкам применили нерыночные цены. Так, отклонение цены драгметаллов, из которых сформировалась выручка от реализации руды, заявленная в налоговых декларациях, от учетных цен ЦБ РФ, являющихся рыночными ценами, составила от 79% до 91%. А отклонение цены драгметаллов, из которых сформировалась фактическая выручка от реализации руды, от рыночных цен составила от 57% до 84%.

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Кроме того, налогоплательщик неправомерно учел расходы (предполагаемые расходы покупателя на переработку руды до получения аффинированных металлов), что повлекло занижение стоимости золота и серебра в реализованной руде.

В кассационной жалобе юристы ОЗК настаивали на том, что суды необоснованно признали правомерными действия инспекции в части определения рыночной цены по спорным сделкам с использованием рыночных цен на аффинированные драгоценные металлы.

«В соответствии со ст. 340 НК РФ из налогооблагаемой базы по НДПИ необходимо исключить расходы по переработке добытого полезного ископаемого и его транспортировке и в том случае, если их понес покупатель, а не налогоплательщик, добывающий это ископаемое», — следует позиция заявителя из материалов дела.

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Доводы налогоплательщика о необходимости исключения из налогооблагаемой базы по НДПИ расходов покупателя по переработке добытого полезного ископаемого суды отклонили как основанные на неправильном толковании положений ст. 340 НК РФ. Также суды признали не соответствующей действующему законодательству методику расчета договорной цены, примененную налогоплательщиком, сославшимся на заключение комплексной судебной экспертизы ФГБОУ «Санкт-Петербургский горный университет». По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, действующее правовое регулирование обращения драгметаллов в России, в части ценообразования, характеризуется императивно-диспозитивным методом регулирования.

«При этом доподлинно определить „характер“ нормы: запрет или дозволение, — затруднительно в силу особенностей отечественной юридической техники. Так, определение цены на аффинированные драгметаллы, приобретаемые в Госфонд России, происходит по достаточно четкому и формальному алгоритму (пункт 6 Приказа Минфина России от 19.12.2014г. № 155н). Вместе с тем, цена на продажу между участниками рынка драгметаллов определяется самим собственником руды (до аффинажа) с учетом мировых цен на аффинированные драгоценные металлы (пункт 12 Постановления Правительства РФ от 01.12.1998г. № 1419)», — отмечает юрист.

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«Например, в деле А78-182/2018 суды доначислили продавцу руды НДПИ по мотиву необоснованного включения в налоговую базу расходов покупателя по транспортировке руды. В конечном итоге, все три судебные инстанции поддержали выводы инспекции, указав, что «спорные затраты (на аффинаж) общество „взяло на себя“ неправомерно, основывая свои действия целесообразностью и логикой партнёрских отношений, в связи с чем наступление неблагоприятных экономических последствий для заявителя, в рассматриваемом случае, является его предпринимательским риском (абз. 3 п. 1 ст.2 ГК РФ)», — привел еще один пример юрист.