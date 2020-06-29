Отклонился от рыночных цен на драгметаллы? Получил доначисление НДПИ. Суды поддержали налоговиков
Суд поддержал доначисление налогоплательщику НДПИ за существенное отклонение цен на реализуемые драгметаллы от рыночных.
Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил законность доначисления ООО «Омолонская золоторудная компания» (ОЗК) налога на добычу полезных ископаемых в сумме 53,3 млн руб. и 24,7 млн руб. пеней. Налоговики пришли к выводу, что компания занизила налоговую базу по НДПИ. Решение вступило в законную силу.
Как указано в материалах дела, межрайонная инспекция ФНС № 1 по Магаданской области провела выездную налоговую проверку ОЗК по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов за период 2011-2013 годов. По итогам проверки налоговики предложили компании доплатить 435,6 млн руб. НДПИ и 195,3 млн руб. пеней.
Основанием для доначислений стали выводы инспекции о занижении ОЗК налоговой базы по НДПИ с помощью заключения сделок между взаимозависимыми лицами без учета рыночных цен на драгоценные металлы. Управление ФНС по Магаданской области отменило решение нижестоящей инспекции в части начисления НДПИ в сумме 365,4 млн руб. и 165,2 млн руб. пеней. После чего компания пошла в суд.