Сверху видно всё. Снимки со спутника помогли раскрыть налоговую аферу

Калининградский бизнесмен пытался незаконно получить из бюджета компенсацию 45,6 млн руб. НДС.

Предприниматель представил комплект финансовой и проектно-сметной документации, согласно которой сдача в эксплуатацию бетонного завода состоялась в конце 2014 года, а стоимость работ и закупленного оборудования превысила 300 миллионов рублей.

Но, как было выявлено в ходе камеральной налоговой проверки, предприятие приступило к выпуску и реализации продукции ещё за три года до этого, применяло упрощенную систему налогообложения и никакого права на возмещение НДС не имело.

По факту покушения на мошенничество, совершенного с использованием служебного положения, в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Следователи допросили более 100 свидетелей, изъяли большой объём фиктивных договоров, актов приёмки, ведомостей и другой подложной документации. Среди доказательств, изобличающих фальсификацию, и спутниковые снимки завода, сделанные в 2011 г.

Источник: телеграм-канал «Физики и юрики».