760 тыс самозанятых уже получили налоговый капитал

Более 760 тысяч самозанятых в РФ на сегодняшний день получили налоговый капитал на сумму более 9,2 миллиарда рублей, заявил в ходе совещания с главой Правительства Мишустиным министр финансов Антон Силуанов.

«На сегодняшний день предоставлен вычет более 760 тысячам налогоплательщиков на сумму более 9,2 миллиарда рублей», — сказал Силуанов.

Михаил Мишустин отметил, на данный момент в 23 российских регионах, где сейчас используется налоговый режим, зарегистрировано более 750 тыс. самозанятых.

«Более половины из них раньше не декларировали свои доходы и нигде официально не работали. Теперь ежедневно регистрируются около 2 тыс. человек», — доволен бывший глава ФНС.