Как налоговики используют соцсети в онлайн-расследованиях

Да, только я вот никогда не видела вот такого. У меня в окружении никто таким идиотизмом не заним...
У меня нет паранойи. Это было сказано в контексте того, что предусматривать всё надо по максимуму...
Суицид не лучший выход, но если человек способен только повеситься вместо того, чтобы поднять зад...
Ну для вас ничего - живите. А по мне это унизительно. Если я взрослый трудоспособный человек и не...
Ну если не могут и не хотят найти себе другое применение, то пусть идут. Я вас уверяю из этих 300...
До тех пор, пока ребенок не попадает в команду это называется "оздоровительно - досуговые услуги"...
малому бизнесу снизили страх взносы на ФОТ (конкретно, ПФ был 22%, стал 10% после 12130 руб).Знач...
банки просто сделают так же как и с потребительскими кредитами. При отказе от страховки (в данном...
Меня вполне устраивает уходить в отпуск в середине, на 2-ю и 3-ю недели, месяца. По итогу и аванс...
А чего унизительного-то? Никто ж не собирается жить на это пособие постоянно (мы не обсуждаем мар...
Скажите, вы получили при потере работы безвозмездную помощь от родственника. Вам не стыдно? В пет...
Даже если и реклама, начинающим ИП такая статья достаточно полезной будет. ...
Поздравляю Вас! У Вас прекрасный сын и Вы наверняка замечательная женщина....
Я, в 46 лет потеряла последнюю работу(всегда работала на нескольких работах), в селе, где работы ...
В Астраханской области работодатель вместо сокращения работника, нанял юриста и сфабриковал ему "...
>(у которых, как правило свободный график),Ничего не путаешь?Если время работы, то да. Свободн...
А как можно обсуждать пособия, не затрагивая тех, кто только на них и живет? Любое увеличение пос...
Я правильно понимаю, в школу в сентябре мы скорее всего не пойдем... ...
Наконец-то здравый голос!
Начали за относительное здравие (ибо сначала хорошо хорошо бы договориться о предмете - мы идеаль...
Я такого не говорила. Это Вы сами так решили. Я сказала, что ущербен Ваш образ мыслей в части "не...
Судя по слухам, в наших краях некий институт, связанный с нефтью, в ближайшее время собирается со...
каким боком минруда ко всему этому относится, вообще непонятно...
Не "без кодов", а в ЕГРЮЛ коды не внесены, потому что раньше этого не делали. В Росстате коды ест...
Здесь нет противоречия - это логично. Не понятно, почему суицит лучший выход по-вашему. Почему пр...
А, мог бы поискать работу по специальности, если бы была такая возможность, и заниматься любимым ...
Да ладно?Статья 213.28. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательс...
То есть список вакансий уже съежился до работы "типа курьером". То есть государство должно предла...
Вы совсем глупая, да? Да, жить за чужой счет будучи _трудоспособным человеком_, не важно пособие,...
Лучше б номер распоряжения написали, чем давать ссылку на законодательство Челябинска :(...
Даже животные не плодятся, если еды для прокорма мало вообще-то.Ну да-ну да... все ущербны. Вы об...
Космополитен это лично для Вас.
А от чего волосы то встают дыбом? От того что директор совершил преступление (причем дважды, изба...
Все рожать не перестанут. Это невозможно в принципе
Ну, это Вы себе адресуйте такой совет. Это же Вы у себя нашли паранойю ))...
Ну какое собеседование? Вы вообще не читаете, что я пишу. Человека уволили. Он не может устроитьс...