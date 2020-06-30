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Как налоговики используют соцсети в онлайн-расследованиях

Соцсети на службе у ФНС. Сейчас такое время что все онлайн. Продажи онлайн, регистрация онлайн, обучение онлайн. Даже налоговики проводят онлайн-расследования.

Поговорим о том, что и как ищет налоговый инспектор в соцсетях.

Чтобы доказать незарегистрированный бизнес в сети, инспекторы допрашивают клиентов из числа подписчиков группы. Задача налоговиков — найти как можно больше клиентов. Так инспекторы убедят суд, что деятельность носит не разовый, а систематический характер. ?

Пример. Бизнесмен организовал интернет-магазин в соцсети, на странице магазина не было информации кто собственник, деньги клиенты переводили на карту супруги ИП. В итоге инспекторы доначислили налог, пени и штраф на сумму 848 468 руб. В суде отменить доначисления не удалось. ?

Борьба с дроблением бизнеса в тренде у налоговиков. Доказывают через взаимосвязь учредителей — родственную ил дружескую, через информацию в соцсетях, анализирует рекламу о товарах и услугах, чем занимается компания, кто подписан на группу, как фирмы позиционируют себя в интернете. ?

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Пример. Налоговики обвинили в дроблении несколько фирм на УСН, которые подключали кабельное и цифровое телевидение. В рекламном тексте компания называла себя сетью, а офисы подконтрольных фирм — своими отделениями. А на допросе в ИФНС утверждала, что каждая фирма занимается своим бизнесом. Также налоговики ищут фото, которые могут скомпрометировать компанию. В итоге суд согласился с ИФНС. ?

Снимают расходы. Для этого налоговики доказывают, что контрагент компании — фирма-однодневка. Налоговики используют стандартную схему, чтобы доказать нереальность сделки. Но стандартная схема работает не всегда. Поэтому инспекторы ищут дополнительные доказательства в социальных сетях. ?

Пример. Ресторан на УСН уменьшил базу на расходы по ремонту помещения в 2014 году. Налоговики не поверили упрощенцу, прошерстив соцсети, инспекторы обнаружили фото с мероприятий в ресторане, которые датировались 2014 годом. Так инспекторы доказали, что никакого ремонта не было, и сняли фиктивные расходы.

Источник телеграм-канал «Баблишко 2.0».

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