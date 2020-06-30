Как налоговики используют соцсети в онлайн-расследованиях

Соцсети на службе у ФНС. Сейчас такое время что все онлайн. Продажи онлайн, регистрация онлайн, обучение онлайн. Даже налоговики проводят онлайн-расследования.

Поговорим о том, что и как ищет налоговый инспектор в соцсетях.

Чтобы доказать незарегистрированный бизнес в сети, инспекторы допрашивают клиентов из числа подписчиков группы. Задача налоговиков — найти как можно больше клиентов. Так инспекторы убедят суд, что деятельность носит не разовый, а систематический характер. ?

Пример. Бизнесмен организовал интернет-магазин в соцсети, на странице магазина не было информации кто собственник, деньги клиенты переводили на карту супруги ИП. В итоге инспекторы доначислили налог, пени и штраф на сумму 848 468 руб. В суде отменить доначисления не удалось. ?

в тренде у налоговиков. Доказывают через взаимосвязь учредителей — родственную ил дружескую, через информацию в соцсетях, анализирует рекламу о товарах и услугах, чем занимается компания, кто подписан на группу, как фирмы позиционируют себя в интернете. ?