Клерк.Ру

В России увеличилось число безработных. Официально — до 2,7 миллионов

Замглавы Роструда Денис Васильев сообщил, что число безработных выросло до 2,7 млн человек.

«Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 млн 700 тыс. человек — это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году — это серьезное давление, которое мы испытываем», — сказал Васильев.

Не забываем, что он оперирует официальными цифрами. но ведь не все официально на учете стоят, не так ли?

Ранее на «Клерке» писали о 4,5 миллионах безработных по данным Росстата.

По материалам «ТАСС».

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