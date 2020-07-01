В банках будут идентифицировать клиентов по водительским правам. Готовят законопроект

Минэкономразвития России совместно с Росфинмониторингом и Банком России готовят законопроект, предусматривающий возможность проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица с использованием данных водительского удостоверения.
Сейчас для упрощенной идентификации обязательно нужен паспорт или в крайнем случае загранпаспорт.
В части удаленной идентификации ничего нового делать не будут.
На сегодняшний день единственным механизмом, позволяющим достоверно осуществлять удаленную идентификацию клиентов, является единая биометрическая система, которая обеспечивает защиту информации в соответствии с установленными требованиями ФСБ России и ФСТЭК России в части информационной безопасности.
Есть в планах разработка функционала удаления биометрических данных из системы по заявлению клиента, но конкретные сроки реализации неизвестны.
Источник телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».