Начался новый отчетный период. Мы поможем вам ничего не забыть

Сегодня можно подать за апрель. Потому что срок продлили до 1 июля (перенос на 2 июля)...
Вы так бодро ответили, что я подумал, что легко сможете в двух словах ответить......
К звонкам в 23:00 и сообщениям в час ночи я уже давно привыкла)))Даже если я в офисе весь день, ч...
Молодежи, которая понимает к чему приведут новые поправки, полно. Просто для ролика выбрали именн...
Все это отлично, однако пока что отбор кандидатов по прежнему ведется непрозрачно. Нужно обязать ...
В Самаре в первом квартале у бухгалтера случилась эта ерунда. Они звонили и настойчиво звали дире...
Добрый день! За апрель в июне уже не принимали заявления? Сейчас тогда можно успеть только за май...
Обратитесь к профессионалам. В смысле, к представителям самих религиозных конфессий. Или почитай...
Как обычно, ФНС играет в наперстки и подменяет понятия.ФНС нет никакого собачьего дела до учета ф...
Для сторонников "не буду участвовать" и "проголосую против":-------------------- Цитата----------...
У нас в таком требовании среднеотраслевая была взята и не по нашему региону, и не по нашей отрасл...
ой, вы как маленький..... давно у всех конфессий есть ответ на этот вопрос. причем для разных во...
Все это было бы так, если бы не выглядел, к сожалению, как красивый миф и не слишком красивая реа...
Но теперь эти письма рассылает не человек, а бот. Передовые технологии внедряют. Эта технология с...
Вообще-то косвенный налог от налога с валовой выручки сильно отличается. ...
А почему вы решили, что он будет голосовать за? По возрасту определили что ли? Ох, зря ...
Ничто не бывает так постоянно, как что-то временное 😊...
Вообще, это по большому счету без разницы. Выражайтесь точнее, если это принципиально. Люди же не...
эмм.. это теперь все должны увольнятся со сканированием ВСЕЙ первички от директора до касси...
А вы хотели задним числом? Год прошел и думаешь: подавать заявление на патент?...
Вот смотрю вокругш и вижу людей очень разных. Очень и очень разных способных к своей работе и не ...
Ну надо же, какое горе. Оказалось что разворованное надо вернуть, ужас, ужас, как посмели. Думает...
А за поданные пояснения по требованию ведь формально пройдет твет из одного слова - "дебилы"?...
Это скорее с брезгливостью было сказано
Про перераспределение ресурсов вы говорили
Где я отказывалась от своих слов? Вы не понимаете что такое буквальное и переносное значение слов...
Вокруг смотреть, на людей, которые работают. Ну не в ЦЗ, само собой, они водятся....
Если начнут проверять у психиатров этих "пастырей", психушки очень быстро переполнятся. Не говоря...
А как Вы представляете данную процедуру? Например, приходит к психиатру человек в рясе и начинает...
"из бюджета", а не "с бюджета". Свой язык хорошо бы знать.