Начался новый отчетный период. Мы поможем вам ничего не забыть

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Полный список отчетности можно найти тут: Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2020 года

Многие компании и ИП получили право не платить налоги и взносы за 2 квартал. Объясняем на примерах как их будут списывать налоговики.