Может ли работодатель сам приостановить взыскание по исполнительному листу?

У работника по исполнительному листу ежемесячно списывают 50% с зарплаты. Он просит не списывать, поскольку тяжелое материальное положение. Как тут быть?

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера».

«У сотрудника есть исполнительный лист (не алименты), ежемесячно 50% от зарплаты удерживала и перечисляла по указанным реквизитам. Но с апреля зарплата не начислялась (пострадавшая отрасль) и, соответственно, не удерживалось по листу. Звонит мне сотрудник и просит временно приостановить удержания, и выплачивать зарплату ему в полном объёме в связи с тяжелым материальным положением. Какие мои действия? И возможно ли ему пойти навстречу?».

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Топикстартер специально сделала акцент на то, что это не алименты, но в комментариях все равно прошлись по теме того, что «нельзя потворствовать неуплате алиментов».

А вот что советуют дельного:

«Исполнительный лист может временно у приставов приостановить истец, у нас такое было. Истец писал заявление у пристава-исполнителя на какой срок приостановить действие исполнительного листа».

Получается, нужно должнику идти ко взыскателю и договариваться. А тот уже будет давать отмашку приставам.

Вот что точно не стоит делать работодателю — прекращать взыскание без отмашки приставов. Поскольку, неисполнение решения суда, вступившего в законную силу — штрафы по КоАП, а если злостность докажут — статья 315 УК.

Еще вот такой совет:

«У нас так сотрудник договорился с другим и с директором, чтобы премии платили другому. А тот потом снимает и отдает „пострадавшему“».

Но так, пожалуй, делать не стоит.