ПФР утверждает, что не сдана СЗВ-М. А она сдана. Стоит им отвечать, или проигнорировать?

Пенсионный фонд рассылает уведомления о том, что не сдана СЗВ-М за май. Хотя она сдана. Просто напоминают что ли?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Сегодня из ПФР (Москва СВАО) прилетело письмецо. Сообщают, что не сдана СЗВ-М за май. Ответила, что неправда это. Сдано и вот вам протокол. Телефон молчит и не хочет со мной говорить. Что дальше ожидать от этого чудесного государственного учреждения? Может, кто столкнулся. Штрафы там легко начисляют. А не виноватая я».

Вот что пишут в комментариях:

«Это информационная рассылка у них, не волнуйтесь».

Кто-то удивился:

«Ничего себе информационная!».

И на это ответили:

«Вот и я так сказала инспектору, когда дозвонилась».

Кто-то тоже делится:

«Я получила по трем организациям. Все сдано, естественно».

А кто-то сумел дозвониться:

«Я дозвонилась, сказали игнорировать, не отвечать и не звонить, если у вас положительный протокол есть конечно».

Некоторые поступают проще:

«Аналогично. Даже не стала тратить время и звонить/отвечать на эту массовую рассылку. Прилетит штраф — другие разговоры будут».

Ещё кто-то все-таки рекомендует им ответить:

«Лучше напишите им ответ на требование и приложить протоколы и отправить по электронке».

Подытожим вот таким советом:

«Так отправьте им „письмецо“, о том что все вовремя сдано, о чем подтверждает приложенный протокол и звонить никуда не надо».

Самый, пожалуй, сбалансированный совет. Не нужно татить время на дозвон, но и совсем игнорировать, пожалуй, не стоит. А то кто их знает.