ПФР утверждает, что не сдана СЗВ-М. А она сдана. Стоит им отвечать, или проигнорировать?

Пенсионный фонд рассылает уведомления о том, что не сдана СЗВ-М за май. Хотя она сдана. Просто напоминают что ли?
Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:
«Сегодня из ПФР (Москва СВАО) прилетело письмецо. Сообщают, что не сдана СЗВ-М за май. Ответила, что неправда это. Сдано и вот вам протокол. Телефон молчит и не хочет со мной говорить. Что дальше ожидать от этого чудесного государственного учреждения? Может, кто столкнулся. Штрафы там легко начисляют. А не виноватая я».
Вот что пишут в комментариях:
«Это информационная рассылка у них, не волнуйтесь».
Кто-то удивился:
«Ничего себе информационная!».
И на это ответили:
«Вот и я так сказала инспектору, когда дозвонилась».
Кто-то тоже делится:
«Я получила по трем организациям. Все сдано, естественно».
А кто-то сумел дозвониться:
«Я дозвонилась, сказали игнорировать, не отвечать и не звонить, если у вас положительный протокол есть конечно».
Некоторые поступают проще:
«Аналогично. Даже не стала тратить время и звонить/отвечать на эту массовую рассылку. Прилетит штраф — другие разговоры будут».
Ещё кто-то все-таки рекомендует им ответить:
«Лучше напишите им ответ на требование и приложить протоколы и отправить по электронке».
Подытожим вот таким советом:
«Так отправьте им „письмецо“, о том что все вовремя сдано, о чем подтверждает приложенный протокол и звонить никуда не надо».
Самый, пожалуй, сбалансированный совет. Не нужно татить время на дозвон, но и совсем игнорировать, пожалуй, не стоит. А то кто их знает.