Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 7 июля.

Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счёта можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.

Согласно законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Это нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса, пишет РИА Новости.

Помимо этого, в целях защиты интересов физлиц предлагается ввести ещё одну норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов. Отказ от обслуживания будет возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.