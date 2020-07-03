«Катрина» — не ураган, но ущерб ощутимый. Бюджету

В Хакасии прошел суд на директором ООО «Катрина», сокрывшим от налоговой инспекции свыше 16 миллионов рублей.

Вместо погашения фискальной задолженности в размере 7 миллионов бизнесмен наладил вывод денежных средств через счета сторонних организаций.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199.2, в ходе следствия подозреваемый возместил ущерб казне и заплатил штраф, однако земляки директора ООО (очевидно, его фамилия Старинец) продолжили разжигать интерес Следственного комитета в комментариях:

«Наконец-то и до Старинца дошли руки, все, нет крыши, да?!»

«Ещё и углем торгуют там незаконно с земель сельхозназначения, к тому же не выдерживают расстояние 500 метров от этого угольного склада до жилых домов через дорогу».

«Земли вокруг города испоганили. Уголь туфтовый гонят и по розе ветров травят город угольной пылью и своей паршивой вонью».

Будет ли назначена какая-либо проверка размещенной в комментах информации — неизвестно, но почему бы и нет?

Источник телеграм канал «Физики и юрики».