«Катрина» — не ураган, но ущерб ощутимый. Бюджету

В Хакасии прошел суд на директором ООО «Катрина», сокрывшим от налоговой инспекции свыше 16 миллионов рублей.
Вместо погашения фискальной задолженности в размере 7 миллионов бизнесмен наладил вывод денежных средств через счета сторонних организаций.
Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199.2, в ходе следствия подозреваемый возместил ущерб казне и заплатил штраф, однако земляки директора ООО (очевидно, его фамилия Старинец) продолжили разжигать интерес Следственного комитета в комментариях:
- «Наконец-то и до Старинца дошли руки, все, нет крыши, да?!»
- «Ещё и углем торгуют там незаконно с земель сельхозназначения, к тому же не выдерживают расстояние 500 метров от этого угольного склада до жилых домов через дорогу».
- «Земли вокруг города испоганили. Уголь туфтовый гонят и по розе ветров травят город угольной пылью и своей паршивой вонью».
Будет ли назначена какая-либо проверка размещенной в комментах информации — неизвестно, но почему бы и нет?
Источник телеграм канал «Физики и юрики».