Интересная статистика по налогам и штрафам за 1 полугодие

Эксперты МКБ провели исследование по транзакционной активности россиян за первое полугодие 2020 года. Остановимся отдельно на уплате налогов и штрафов.

Всего было проанализировано 215 млн транзакций среди клиентов, у которых есть дебетовые или кредитные карты МКБ.

Исследование показывает, что клиенты в первой половине 2020 года заплатили налогов больше, чем в прошлом году. Количество операций выросло на 5%, поступления возросли на треть в сравнении с прошлым годом.

Хотя после введения ограничительных мер и снизилось общее количество транзакций (в апреле на 28%, в мае и июне на 20%), возросший средний чек их компенсировал. По состоянию на конец июня он составил 4815 тыс. руб.

Со штрафами ситуация иная — общее количество платежей выросло по сравнению с прошлым годом на 40%, в то время как перечисленные суммы снизились на 10%. По состоянию на конец июня средний чек по штрафам составил 1411 руб.