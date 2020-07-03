Удмуртская ИП познала справедливость и горечь возмездия

Все, кто переживал о судьбе 3,1 млн. рублей — могут выдохнуть, деньги пополнили госбюджет, фискальная справедливость восстановлена, а 33-летняя жительница Сарапула понесла справедливое наказание в виде штрафа.

Кстати о штрафе — 300 000 рублей еще по-божески, так как по ч.1 ст. 198 можно и год жизни потратить в местах, как правило, отдаленных, хоть и с бесплатной едой.

Согласно материалам дела, обвиняемая осуществляла предпринимательскую деятельность, по итогам второго квартала 2018 года она подала в налоговые органы декларацию по НДС, занизив налоговую базу и уклонившись от уплаты налогов.

В настоящее время имущество обвиняемой и ее супруга арестовано, несмотря на то, что долг уплачен и справедливость восторжествовала. Бюрократия — придется подождать, хотя дело не только в процессуальных проволочках, но и в задолженности по имущественному налогу, которая всплыла в ходе следственных действий.

Уголовное дело закрыто и передано в архив, основной долг по налогу на прибыль погашен, осталось погасить налоги за «американскую мечту» — машину, квартиру и дачу.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».