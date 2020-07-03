К директору компании пришли сразу из четырех ведомств. Бюджет недосчитался 163 миллиона

Evgeniya19 На форумах видела, что под эту лавочку попали и ученики 9 классов, которые даже по этому признаку... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VikaV2193 Про детей я не помню, потому что в нашем случае, это нереализуемый вариант ))Отсрочка на время оч... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr А можно их еще проверять на знание законов и подзаконных актов, по которым работает их ведомство?... Чиновников будут проверять на знание русского языка. Минтруд готовит проект закона

VikaV2193 Потому что у нас основное общее образование - это 9 классов (16 лет) с ним можно работать. До сре... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Военкомат - это отдельная тема, впечатление, что вот там со времен Советского Союза ничего не изм... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

проза жизни Предлагаю Клерку замутить опрос - кто читал Конституцию РФ целиком? От корки до корки и понимает,... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Мы экстремально там были через год или два после присоединения..... ощущения .... интересные - до... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

проза жизни А вы за какие именно поравки? Небось трижды всю Конституцию РФ прочли, взвесили... Или как обычно... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 А сейчас то мне почему не повезло? В пандемию? )) Здесь уже ни Ельцина ни остальных не приплести... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr ох.... это я тоже хорошо понимаю.... мне хоть и не так скоро.... но тоже не хочется....... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VikaV2193 В армию отдавать не хочет, просто, как и я )) ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Я повторюсь - да, вам не повезло. Все выплаты начались с 2006 года. Так бывает. Хорошее случилось... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VikaV2193 Посмотрим, что будет. Поступит в ВУЗ, потом аспирантура с кандидатской и армия по желанию, обязат... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Я про сейчас. Про то, что происходит при этой власти, про то, как "много всего сделано" и тд, плю... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 2003 г. Про него помнит только военкомат )). На него что тогда ничего не выплачивали, что сейчас... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Лично я стала жить лучше, чем в 1998 году. Это при том, что я не одобряю многого в текущей ситуа... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VikaV2193 Да, я согласна с Вами. У меня как раз дети 96 и 04 года из той самой "демографической ямы", без п... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Скорее всего. Я понимаю, не повезло, ребенок не попал. Даже сочувствую, так как времена были тяже... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

mityai Да откуда вы взяли претензии? Я наоборот ваши слова подтверждаю: когда люди сами спрашивают жител... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Buh Lo Мы в Севастополе практически все голосовали "ЗА". В Крыму, конечно было меньше, в частности - это... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Так мы в абсолютно одинаковых позициях - она рассказывает, что ей рассказывали и я рассказываю, ч... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr То есть он родился позже 2006 года и вы ничего не получили? ни права на метринку, ни пособия в 4... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Buh Lo Что за бред. Я сама за РФ голосовала, бюллетень выглядел как и по голосованию за изменения в Конс... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Да все работают вроде бы, чтобы себя обеспечить, детей кормят-одевают и своих пожилых родителей п... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Мой ребенок не получил никаких выплат от слова совсем, родившийся при этой власти. При рождении к... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Зачем оперировать макпропоказателями, основную массу интересует свое собственное благополучие. У ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Зачем камеры и прочее, если к примеру, по оленеводам в ЯНАО ездили с подарками и конкурсами, и по... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

kotobormot так вы сами все и обосновали с помощью википедии) сейчас чем у нас не феодализм? начать с того , ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам