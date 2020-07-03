К директору компании пришли сразу из четырех ведомств. Бюджет недосчитался 163 миллиона

Руководящая должность подразумевает массу обязанностей и ответственность, жаль, многие этого не осознают до тех пор, пока в дверь кабинета не ввалятся, веселою гурьбой, сотрудники различных ведомств.
К директору волгоградского ООО «Сарма-Т» ввалились представители аж 4 ведомств — ФНС, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры.
«В чем дело?» — поинтересовался директор ООО Андрей Красовский. «Дело в папке» — ответил сотрудник прокуратуры и положил на стол пухлую папку с материалами уголовного дела, возбужденного по признакам ч.2 статьи 199 УК РФ.
По версии следствия, руководство ООО «Сарма-Т» в ходе реализации стройматериалов (щебень, песок и пр.) значительно занизило налогооблагаемую базу путем предоставления в МИФНС заведомо ложных сведений.
По факту, стройматериал продавался без какого-либо учета, то есть щебень отгружался камазами, деньги раскладывались по карманам руководства, и на этом все. Огромные объемы стройматериалов списывались по статье естественной убыли: бой, лом, порча, усушка, раструска и пр. В общем, убыло 163 миллиона рублей из госбюджета, что, конечно же, не оставило равнодушными всех прибывших в кабинет директора ООО «Сарма-Т» сотрудников различных ведомств.
Имущество ООО арестовано, следствие продолжается, а Красовский сидит дома под домашним арестом.
Источник: телеграм-канал «Физики и юрики».