Где сотрудники 65+ все еще могут сидеть на карантинном больничном: перечень регионов

Согласно Постановлению Правительства № 876 от 18.06.2020 работники старше 65 лет в очередной, 5-ый раз, могут уйти на больничный с 15 июня 2020 года до окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

В Москве режим самоизоляции завершился. Однако в других регионах ограничения продолжают действовать, а значит сотрудники 65+ имеют право на больничный лист. Например, в Подмосковье режим самоизоляции действует до 12.07.2020.

На сайте ФСС опубликована таблица с решениями субъектов РФ, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части необходимости соблюдения режима самоизоляции в возрасте 65 лет и старше.

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