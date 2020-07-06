С 1 июня минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет увеличилось. Для всех

С 1 июня 2020 минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет увеличен до 6 752 рублей в месяц. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ.

Теперь минимальное пособие не зависит от очередности рождения ребенка.

Увеличение пособия касается как работающих граждан, так и неработающих или граждан, уволенных в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, поясняет ФСС.

Новый размер пособия по уходу за ребенком: для работающих, неработающих и уволенных

Отметим, что некоторые бухгалтеры неправильно поняли нормы закона 166-ФЗ и считали, что пособие увеличили только для неработающих. Однако это не так. Перерасчет необходимо сделать и тем сотрудницам, у которых после поправок в закон 81-ФЗ пособие оказалось меньше, чем новая минималка. То есть новый размер распространяется и на тех, у кого отпуск по уходу начался до 1 июня 2020.

В регионах, где еще не введены прямые выплаты, работодатели должны за июнь перечислять сотрудникам в отпуске по уходу до 1,5 лет не менее 6 752 руб.

В пилотных регионах выплату производит ФСС напрямую.