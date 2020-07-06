Снова история про субсидию. Люди получили, а потом испугались, поскольку деятельность не ведут. Хотят вернуть

Кто-то не может получить субсидию, кто-то получил, но не платит зарплату работникам. А кто-то получили, как сами считают, по ошибке. И хотят вернкть, поскольку боятся, что потом замучают проверками.

Вот о последних как раз история из «Красного уголка бухгалтера».

«Получили субсидию как пострадавшие, ошибочно запросили. Деятельность не ведётся, гендир в неоплачиваемом отпуске. По идее всем условиям мы подходим, но получилось незаконное обогащение. Как вернуть субсидию?».

Странно, в чем тут неосновательное обогащение? По условиям-то подходят?

А вот что пишут в комментариях:

«А кто говорит, что это незаконное обогащение? Налоговая, ОБЭП?».

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Кто-то советуют, как вернуть:

«Пишите письмо, просите указать реквизиты по каким осуществить возврат и возвращаете. Как обычные взаимоотношения между юрлицами. Было подобное — перечислили нам сумму больше причитающейся, разницу возвращали».

А кому-то ее чуть ли не насильно сделали:

«Нам практически впихали эту субсидию — звонили, уговаривали подать заявление. На все мои опасения, что задолбают письмами и проверками, сказали — ничего не будет, проверять использование не будем».

А подытожим вот этим:

«Бизнес не закрыт, если по условиям проходите, все ОК, приостановление деятельности не является ограничением».

Действительно, дают — бери.