Клерк.Ру

Хозяин бизнеса не платит зарплату за простой. Хотя субсидию он получил

Кто-то не может получить «коронавирусную» субсидию из-за ряда проволочек. А кто-то получил, но сотрудникам зарплату решил не платить. Вот такой «справедливый» мир.

Вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера»:

«Хозяин парикмахерской решил не оплачивать сотрудникам „простой“ во время пандемии. Сотрудники числились на окладе по 10 тыс. в месяц... Субсидию ООО получило в соответствии со среднесписочной. Сотрудникам только через суд требовать свою зарплату за 2.5 месяца?».

Вообще, субсидия не обязательно может быть потрачена на зарплату.

А вот что пишут в комментариях:

«Назовите парикмахерскую, мы туда не пойдем».

Действительно, нечего такому хозяину доход обеспечивать.

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А кто-то считает так:

«Ну так субсидия выдается не только на зарплату, а в том числе на нее! Она выдается на покрытие расходов в общем! Причем здесь зарплата? Значит есть какие то первоочередные расходы, например в виде аренды или налогов...».

Так-то оно так, но выплату зарплаты никто не отменял. Хотя бы минимальную.

А вот и руководство к действию:

«Поговорите с собственником, объясните риски, может представит график погашения задолженности. А так да, сотрудникам — трудовая инспекция, прокуратура, суд. Причем можно все сразу. Деньги получат, но не сразу».

В целом, такие работодатели и без пандемии бывают. И меры воздействия на них никуда не делись.

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