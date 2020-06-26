Хозяин бизнеса не платит зарплату за простой. Хотя субсидию он получил

Ну как же? Вы же написали, что для офисных работников есть удаленная работа. А вот оказывается, ч...
Ну значит туда им и дорога. Выживает тот, кто лучше приспосабливается к обстоятельствам...
Надя, мы с вами из одного города, даже на мой ужасной почте я смогла отправить все отчёты, когда ...
Копить можно по разному. Можно, например, думать головой и искать способы заработать. Моему папе,...
А он точно именно их помог поймать?А то таких мноооого!
А у нас (завод) отпуск сразу дают все 28 дней, не делят. Наверное, когда по 14 дней, удобнее - 2 ...
Я бы так не сказал. )Греф, конечно, не налорг, но он и здесь приложил свою руку.Ему-то зачем?Чьё-...
Лоббируют пострадавших нотариусов? 😉
Да пусть живут как хотят. Вопрос в том, что за свои решения нужно самостоятельно нести ответствен...
Кого-то научит, а кто-то петлю оденет.
Это Ваше дело, кого терпеть, а кого нет. Их выбор был лентяйничать и иждивенчтвовать и такие усло...
Где я написала, что раздают просто так? Я вот не могу найти удалённую работу, потому что у меня н...
Ну так жизнь научит попроще к этому относиться. Я тоже после первого увольнения ревела. А сейчас ...
Так и дети бывают разными.
Так жить нельзя! Когда человеку комфортно так, как есть, это совершенно ненормально. Надо его эти...
По сигаретам вообще-то год назад обязательная маркировка введена...
Я никому не говорю что делать и как жить. И я тоже помню, всё, что вы описываете. Только вот ещё ...
Я живу в не очень крупном городе (350 тыс.). И у нас тоже проблема с работой, её практически нет....
А можно потратить полминуты и сделать нужную картинку, чтобы её вставить )...
Свеженький, только что созданный ник... Нас посетил очередной величайший геополитик......
Не спорю, нюансов много. Но как-то деньги раздавать тоже не айс. И очень много тех, кто "сдаёт" р...
Из какого положения? Я же говорю, что ни в одной фирме, в которой работала такого не было никогда...
экономикой ты явно не владеешь: миф о том, что ссср распался из-за падения нефт. цен - был запуще...
И копятся и переносятся. При увольнении обязаны выплатить компенсацию за все дни неиспользованног...
женщина в отпуске по уходу может выйти из отпуска по уходу, взять справку и уйти в отпуск обратно...
Это Вы говорите о тех кто может быть избранным, а не о тех кто может выбирать. О тех кого выбираю...
Могли бы и тезисы выкладывать. Если не ной-хау, почему пользователей в печатном виде не ознакомит...
Весело будет упрощенцам в сфере ИТ. Могли бы для них не УСН 6, а УСН3 сделать тогда....
прочитала его ответы......пришлось заходить в гугл и искать кучу непонятных мне слов. Сразу понят...
С моей точки зрения - кухарка не может управлять нынешним государством. Вот в Древней Греции - лю...
Ну будет ещё один реестр с (пере)маркировкой китайских микросхем и дополнительными отчетами. А эл...
т.е. опять же, отпуск не когда хочу, а когда могу. Про что и речь. И отпуск наперевес с ноутом -...
Спохватились, однако..... в нашем городе было два радиоэлектронных производства - гражданское и с...
а куда девацца? каждый год через увольнение КНО забрать?...