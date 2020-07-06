Уголовное дело из-за каких-то там 6 миллионов неуплаченных налогов. Оно того стоило?

6 млн. рублей было сокрыто красноярским строителем от налоговой, но почему стыдно нам?

Ей-богу, что за суммы смешные — 6 «лямов» для строительного бизнеса, это не то, ради чего стоит рисковать лишением свободы, однако нашлись «умники» в руководстве ООО «СпецСтройИнвест».

В отношении 47-летнего директора ООО возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»), а имущество организации, как водится, арестовано судебными приставами до выяснения.

По версии следствия, с сентября 2019 года по май 2020 руководитель ООО игнорировал требования МИФНС о погашении фискальной задолженности и продолжал заниматься профессиональной деятельности, однако доход поступал не на рассчетный счет, а выводился «мутными тропами» через «левые» счета.

Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы, в данный момент прокуратура готовит обвинительное заключение и материалы дела к передаче в суд.

Источник канал «Физики и юрики».