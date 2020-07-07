Клерк.Ру

Сколько может стоить работа бухгалтера в СНТ? Собирать взносы, отправлять отчетность

Ищут бухгалтера в СНТ, собирать взносы с собственников, рассылать квитанции, сдавать отчетность. Сколько это может стоить?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Может кто-то подсказать, реально ли СНТ найти бухгалтера? Московская область, 90 домов. О каких деньгах может идти речь? Сейчас у бухгалтера оклад 16 тыс. руб. Но при любом вопросе мы слышим „пожалуйста, садитесь на моё место“ Может, что-то посоветуете?».

Комментарии оказались самые разные. Кто-то так и советует, «садитесь на его место за такие деньги», кто-то говорит, что «СНТ, ТСЖ в бухгалтерском сообществе „нон грата“». А кто-то спрашивает, куда резюме отправить.

А кто-то делятся своим опытом:

«Более чем реально, у меня 100 участков и ЗП 8 тыс. руб., но это регион».

И другое мнение:

Такском
📌 Реклама
Мероприятие
Всероссийский деловой онлайн-конгресс
"Квартальная, полугодовая отчётность 2020: разъяснения ФНС и экспертов».
08 Июль 2020
Узнать больше

«Я из региона. Мне года 3 назад предлагали 75 домов в СНТ за 15 тыс. руб. В субботу, вторник полдня там сидеть, собирать наличные взносы. Я отказалась. Ещё от каждого выслушивать, что так дорого... Как их дети, так должны не менее 100 тыс. получать, а как самим скидываться на зарплату, так всем дорого... Поэтому, эта зарплата актуальна только для удаленки, и только безнал. Никаких контактов с собственниками».

Кто-то считает такую зарплату устаревшей:

«Жизнь подорожала в два раза, а у бухов попрежнему расценки 10-ти летней давности. Поднимите своему до 25 хотя бы».

Наверное, такую работу нужно рассматривать либо как подработку, либо как работу, будучи на пенсии. И искать, наверное, нужно среди такой аудитории.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить