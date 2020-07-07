Сколько может стоить работа бухгалтера в СНТ? Собирать взносы, отправлять отчетность

Печь торты это законом не было запрещено никогда, вопрос был в том считать ли вообще такую деятел...
Насколько я помню, основные дебаты были при обсуждении самозанятости. Т.е. налоги бы и платили, д...
Единственная и основная обязанность ГБ - организация ведения учета (бухгалтерского, налогового).О...
Это незаконная предпринимательская деятельность, да еще и пищевая, без регистрации (и смс) и упла...
Ну сейчас такой контент самый читаемый."Кроить, кроить, и ещё раз кроить!" М.Жуховицкий ...
Что в этой деятельности незаконного? Люди производят продукт, который можно съесть с удовольствие...
Перманентно Минфин и ФНС нам рассказывают об ужасах разворовывания НДС'а на сотни миллиардов рубл...
В тексте ошибка: в примере плательщик - работодатель, а в разъяснениях- наоборот....
Пыталась открыть карточный счет, только на основании водительского удостоверения. Банки отказывал...
Ну-ну... Добро пожаловать в мир техподдержки портала Госуслуги......
А может быть дело не в несовершенстве законов, а в тех, кто подобные законы готовит и подписывает...
Добрый день! Блог основательный с выбором.У меня МТС и пожалуй я в скором времени перейду на друг...
Логично, если так будет, то очень здорово. Будет удобно увольнять прогульщиков, отправил уведомле...
Законы несовершенны, с этим согласны практически 100% комментирующих здесь (по моим наблюдениям, ...
Тут и законы не нужны чистая логика. Только зачастую, даже если ты собственник всё равно согласие...
А автор - провокатор. Неужели непонятно, что "схемы" - это для "избранных" из Кремля. Кто Вам да...
Да, у меня тоже так - намного легче написать ерунду, чем её же вслух сказать, да ещё на публику) ...
Подумаешь, работы людям добавилось, зато не как папуасы - электроника и кибернетика)...
Да нет, просто мы пишем правду, о которой другие боятся говорить...
Вы с Яндекс.Дзен соревнуетесь чёли?)
Аж прослезилась) от воспоминаний. Ну а теперь по делу: на дворе 2020 год, другое законодательство...
Потому что первое противоречит закону, а второе нет. Да, такие законы, к сожалению....
Интересно, почему заработать деньги и не платить с них непомерные налоги (заплатить только часть,...
То есть, если адрес ООО совпадает с местом жительства участника, то согласие необходимо, и это бу...
На первое место по читаемости среди всех ресурсов подобного направления. ...
Трудовая должна была храниться в сейфе. Факт кражи лучше зафиксировать, сделать акты на отсутстви...
Не оценивайте, что "рвутся" по откликам. По моему опыту количество откликов зависит исключительно...
С начало всех загонят на портал госуслуг, а потом сольют информация в сеть. Все как обычно, ни че...
А, почему сократится количество документов, не понятно совсем....
ага) Под благовидным предлогом же
ссылка не работает : проект Минфина
Чем бы я не читал, желающих работать на мутных условиях за 4 сольдо от этого не сильно прибавится...