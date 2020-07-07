Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов населения

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ.

В первом квартале доходы росли в номинальном и реальном выражении, а данные за второй квартал Росстат опубликует 17 июля, говорится в сообщении министерства.

По данным Минэкономразвития, в апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в первом квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%... В апреле, в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года.

При этом одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля в своем докладе, указывают в министерстве.