Банки будут сообщать о подозрительном поведении клиента. Готовятся поправки в 115-ФЗ

Со следующего года банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента.

После вступления в силу поправок в тот самый 115-ФЗ, у банков появится обязанность сообщать в финансовую разведку сведения о подозрительной совокупности операций или подозрительной деятельности клиента.

Предположительная дата вступления в силу поправок январь-февраль 2021 года.

Сейчас банки технически могут сообщить в РосФинМониторинг только о подозрительной операции или сделке клиента. Если клиент провел несколько сомнительных платежей, то сообщается о каждой из них по отдельности, при этом отсутствует техническая возможность объединить эти операции в одну схему. Зачастую такая система приводит к тому, что банки просто не сообщают о подозрительных операциях, если их много.

Это очень трудоемкий процесс, благодаря Указанию ЦБ № 4936-У. И затратный, благодаря штрафам от ЦБ за каждую неверную запятую.

Новелла должна решить эту проблему, что значительно сократит трудозатраты как банкиров, так и сотрудников фин разведки.

Источник канал «Тот самый 115-ФЗ»