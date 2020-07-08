Банки будут сообщать о подозрительном поведении клиента. Готовятся поправки в 115-ФЗ

Со следующего года банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента.
После вступления в силу поправок в тот самый 115-ФЗ, у банков появится обязанность сообщать в финансовую разведку сведения о подозрительной совокупности операций или подозрительной деятельности клиента.
Предположительная дата вступления в силу поправок январь-февраль 2021 года.
Сейчас банки технически могут сообщить в РосФинМониторинг только о подозрительной операции или сделке клиента. Если клиент провел несколько сомнительных платежей, то сообщается о каждой из них по отдельности, при этом отсутствует техническая возможность объединить эти операции в одну схему. Зачастую такая система приводит к тому, что банки просто не сообщают о подозрительных операциях, если их много.
Это очень трудоемкий процесс, благодаря Указанию ЦБ № 4936-У. И затратный, благодаря штрафам от ЦБ за каждую неверную запятую.
Новелла должна решить эту проблему, что значительно сократит трудозатраты как банкиров, так и сотрудников фин разведки.
Источник канал «Тот самый 115-ФЗ»