Иностранным фирмам хотят перекрыть лазейку по продаже недвижимости в РФ без уплаты налога

В Госдуму внесен законопроект № 985268-7 с поправками в НК в части налогообложения косвенной продажи недвижимости посредством иностранных компаний.

Авторы проекта – депутаты от КПРФ.

Цель проекта – правовое регулирование операций по вопросам продажи недвижимости, находящейся на территории России, посредством продажи акций компаний, которым в конечном итоге принадлежит указанное имущество.

В результате продажи акций таких компаний, принадлежащее ей недвижимое имущество фактически переходит под управление покупателя.

Дело в том, что продажа акций иностранной (как правило офшорной) компании не облагается налогами в офшорной территории.

Кроме того, сделка по продаже акций иностранной компании не влечет необходимости регистрации смены собственника недвижимого имущества, поскольку собственник имущества остается прежним, меняются лишь акционеры.