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Иностранным фирмам хотят перекрыть лазейку по продаже недвижимости в РФ без уплаты налога

В Госдуму внесен законопроект № 985268-7 с поправками в НК  в части налогообложения косвенной продажи недвижимости посредством иностранных компаний.

Авторы проекта – депутаты от КПРФ.

Цель проекта – правовое регулирование операций по вопросам продажи недвижимости, находящейся на территории России, посредством продажи акций компаний, которым в конечном итоге принадлежит указанное имущество.

В результате продажи акций таких компаний, принадлежащее ей недвижимое имущество фактически переходит под управление покупателя.

Дело в том, что продажа акций иностранной (как правило офшорной) компании не облагается налогами в офшорной территории.

Кроме того, сделка по продаже акций иностранной компании не влечет необходимости регистрации смены собственника недвижимого имущества, поскольку собственник имущества остается прежним, меняются лишь акционеры.

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Подобные сделки, как правило, регулируются иностранным законодательством, их рассмотрение находится в юрисдикции иностранных судов. Кроме того, фактический переход контроля над недвижимым имуществом от одного лица к другому происходит конфиденциально, поскольку реальный собственник приобретаемого имущества - бенефициар офшорной компании не фигурирует в документах купли-продажи данного имущества.

Доходы, полученные от продажи акций (долей) организаций, более 50% активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, расположенного в России, должны облагаться налогом на прибыль по ставке 20% в соответствии с пунктом 4 статьи 284.2 и статьи 309 НК РФ.

Однако эта норма работает только в случае, если покупателями акций (долей) такой российской организации, являются другая российская организация или иностранная организация, осуществляющие деятельность в России через постоянные представительства.

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В случае, если покупателем доли (акций) является нерезидент, не имеющий постоянного представительства в России, реализовать данную норму о налогообложении прибыли при косвенной продаже российской недвижимости в настоящий момент невозможно в силу отсутствия механизма взыскания указанного налога с покупателя - нерезидента.

Эту лазейку из НК коммунисты хотят убрать.

Законопроект исходит из того, что объектом налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства, признается также недвижимое имущество, которым иностранная организация владеет в качестве холдинговой или субхолдинговой компании через осуществление преобладающего контроля над дочерними компаниями и обществами, которые прямо или косвенно (посредством участия в других дочерних компаниях и обществах) владеют недвижимым имуществом.

При этом, когда покупателем акций таких организаций выступает иностранная организация, не имеющая представительства в РФ, соответствующий налог может быть удержан за счет стоимости недвижимости, а источником выплаты дохода считаются акции (доли) участия иностранной холдинговой или субхолдинговой компании посредством реализации акций (долей) которых происходит переход контроля над дочерними компаниями и обществами, которые прямо или косвенно (посредством участия в других дочерних компаниях и обществах) владеют недвижимым имуществом.

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