Иностранным фирмам хотят перекрыть лазейку по продаже недвижимости в РФ без уплаты налога

Я 4 месяца ждал деньги от куизной компании по волге. В результате предложили в какое то Тетюшкино...
Так точно. Черное море это грязь и отстой. В крым ваще слесари наладчики только себя нормально чу...
Вы не это написали. Вы написали про "данный вид дохода". Продажа урожая с собственного участка в...
Я лично не пользуюсь такими. У всех разные потребности в банковских услугах. И у каждого банка св...
Не все имеющие средства имеют возможность выезжать за границу. Поэтому людей с хорошим достатком ...
Все мы из праха земного, цитируя Раневскую : " у самого прекрасного павлина, самая обычная задниц...
они же потом нас удушат своей заботой...
Нет, Клерк - высокодуховное и высокоморальное сообщество. Тут такие шутки нельзя говорить, вы луч...
детишек на подмогу приведут
Я, конечно, понимаю, что богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее, это как всегда. НО. Есть ...
прибавилось много нужной работы - справятся ли нынешним штатом...
Ну то есть, если взять хотя бы вот эту ситуацию, это норм? Небольшой недочёт, ок. Комиссия за пер...
Я это и написала, только так как в НК написано. Площадь там не написана, по ссылке перешла на зак...
Я подрабатываю в СНТ. 211 участков. 10 тысяч в МО. В этом году вроде до 15 поднимут. ...
Надо начинать с того - финансист - это кто, гуманитарий или технарь?...
Вы условия этих льготных кредитов читали? Полностью белый доход не менее... руб, поручители и зал...
написал какой - то шлак, похоже сам Егоров сочинил в спб эти налоговики годами лупят с предприним...
Мать может быть мертва или признана безвестно отсутствующей...
СОНКО дадут всем, кто есть в реестре. ОКВЭДы тут роли не играют. ...
Про гуманитариев тема не раскрыта. Насколько важен математический бэкграунд? Я слышал, что в "биг...
А как распределять сумму общего дохода по строке 030 Приложений 1.1 и 1.2 между кодами тарифов 01...
Ну так и СОНКО дадут не всем,даже,если ты в реестре, а только если у СОНКО нужный ОКВЭД из перечи...
Потому что известная шутка про тракториста!
Приятно, когда люди с энтузиазмом встречают новости)
Любят круглые цифры. Почему не 300?
За предприятием числится исполнительное производство на 200 руб. по налогам.Уставный капитал учре...
В небытие либо на курсы повышения квалификации.
Данный вид дохода освобожден, если не ведется предпринимательская деятельность. ...
Некоторые умудряются тоннами продавать. Это уже на ЛПХ не очень-то тянет...
Поздравляю, хорошо, не вся страна, только лохи вроде меня)А средства на инвестиции Греф в тумбочк...
Не вся.Я на них не работаю.Думаю, и ещё такие же (без кредитов) люди есть....