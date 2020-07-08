ЛДПР обвинила «Справедливую Россию» в плагиате идеи из-за проекта по доплатам к пенсии для 75-летних

Накануне в Госдуму депутатами от «СР» был внесен законопроект о снижении возраста с 80 до 75 лет для установления повышенной фиксированной выплаты.

Между тем ранее аналогичный законопроект уже был внесен ЛДПР.

В этой связи в ДЛПР выразили свое возмущение действиями «СР».

«Коллеги из СР снова предпочли не напрягаться лишний раз. Зачем? Можно спустя полтора месяца после авторской инициативы ЛДПР по снижению возраста начисления повышенной фиксированной выплаты к пенсии с 80 до 75 лет переставить несколько букв — и внести как своё», — говорится в сообщении партии.

Теперь, видимо, стоит ожидать появления альтернативного законопроекта о выплатах домохозяйкам, уже разработанного и внесённого в Госдуму, иронизируют в ЛДПР.

Вместе с тем там отметили, что при все недоумении относительно сомнительных методов идейного вдохновления граждан и дефицита самостоятельных идей, поддержат этот законопроект, так как он идет на пользу людям.